Palheiro Golfe distinguido como o melhor clube panorâmico do mundo

O Palheiro Golfe conquistou ontem o prémio de Melhor Clube de Golfe Panorâmico do Mundo nos World Golf Awards 2026, numa edição que volta a colocar a Madeira e Portugal em destaque no panorama internacional do turismo de golfe. O Clube de Golfe do Santo da Serra também integra a lista de vencedores, ao receber a distinção de Melhor Buraco Par 3 do Mundo, notícia que demos ontem à noite.

Os prémios foram anunciados no sábado, 8 de Novembro, durante a 13.ª edição dos World Golf Awards, cuja cerimónia decorreu no Madinaty Golf Club, no Egipto. Foi a primeira vez que o evento internacional se realizou em África. É a terceira vez consecutiva que o Palheiro Golfe vence esta mesma distinção, depois das edições de 2024 e 2025. No ano passado, a Madeira como Melhor Destino Emergente (que repetira de 2019) e o Santo da Serra como Melhor Sistema de Curso de Captação de Água Sustentável do Mundo, tinham trazido um recorde de distinções para a Região numa só edição.

Foto DR

A distinção atribuída ao Palheiro Golfe reconhece as características panorâmicas do espaço, situado na Quinta do Palheiro, a cerca de 500 metros de altitude, com vistas sobre o Atlântico e a paisagem montanhosa da Madeira.

O campo de campeonato, com 18 buracos e par 72, está integrado numa envolvente de pinheiros, floresta botânica e vegetação subtropical. Desenhado pelo arquitecto de golfe Cabell B. Robinson, o percurso aproveita o relevo acidentado da propriedade, com cristas e vales profundos que representam um desafio para jogadores de diferentes níveis.

O campo está localizado junto ao hotel de cinco estrelas Casa Velha do Palheiro, membro da associação Relais & Châteaux, e a cerca de dez minutos do Funchal. A combinação entre o enquadramento natural, a altitude e a vista sobre o oceano constitui uma das principais características do espaço.

A distinção do Santo da Serra foi atribuída ao buraco Par 3, numa categoria mundial que reconhece um dos elementos específicos de um campo de golfe. O clube madeirense junta-se, assim, ao Palheiro Golfe entre os representantes da Região premiados nesta edição.

Santo da Serra conquista pela 3.ª vez consecutiva prémio de melhor buraco Par 3 do mundo O Clube de Golf do Santo da Serra volta a ser distinguido nos World Golf Awards, ao conquistar o prémio "World's Best Par 3 Hole 2026". O emblemático buraco Par 3 do campo madeirense recebe esta distinção pelo terceiro ano consecutivo, depois das vitórias em 2024 e 2025.

Portugal conquista vários prémios

Além dos dois prémios para a Madeira, Portugal volta a afirmar-se como um dos principais destinos internacionais da modalidade, tendo sido eleito Melhor Destino de Golfe do Mundo (principal categoria em que tem sido o maior vencedor nestas 13 edições).

Portugal recebeu o prémio de melhor destino mundial de golfe. Foto DR

Além disso, o país recebeu outras distinções internacionais. A Costa de Prata também foi distinguida como Melhor Destino Emergente de Golfe do Mundo. A nível mundial, Terras da Comporta venceu na categoria de Melhor Instalação de Golfe Ecológica, enquanto Quinta do Lago foi reconhecida como Melhor Academia de Golfe.

No plano europeu, Portugal arrecadou cinco distinções: a Tee Times foi eleita Melhor Operador Turístico de Golfe, a PGA Aroeira venceu na categoria de Melhor Instalação de Golfe Ecológica, Palmares Ocean Living & Golf foi distinguido como Melhor Casa-Club, Quinta do Lago recebeu o prémio de Melhor Complexo de Golfe e Vilamoura Golf foi reconhecido como Melhor Empreendimento Imobiliário de Golfe.

Já nas categorias nacionais, Monte Rei foi considerado o Melhor Campo de Golfe de Portugal, Praia D'El Rey Marriott Golf & Beach Resort recebeu o prémio de Melhor Hotel de Golfe, a InGolf foi distinguida como Melhor Operador Turístico Receptivo e a Tee Times como Melhor Operador Turístico Emissor.

Votação internacional

Os World Golf Awards distinguem a excelência no turismo de golfe, nos campos de golfe e nos destinos associados à modalidade. Criados em 2014, os prémios procuram reconhecer organizações e marcas que se destacam neste sector.

Os vencedores resultam de um processo de votação que decorre ao longo do ano e envolve profissionais da indústria do golfe, órgãos de comunicação social e público em geral. Em cada categoria, a distinção é atribuída ao nomeado que reúne o maior número de votos.