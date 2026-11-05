Madeira enfrenta quatro dias de mau tempo

A Madeira prepara-se para um agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias, com previsão de chuva forte, trovoada, vento intenso e agitação marítima. As rajadas poderão atingir os 110 km/h nas terras altas, enquanto as ondas poderão chegar aos quatro metros.

O alerta consta de um aviso à população emitido, esta quinta-feira, pelo Serviço Regional de Protecção Civil, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na origem deste agravamento está a aproximação de uma ondulação frontal associada a uma depressão complexa centrada na região dos Açores, que deverá afectar a Região até, pelo menos, segunda-feira, 9 de Novembro.

A partir de hoje, são esperados aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, sobretudo na costa sul e nas regiões montanhosas. Contudo, será durante o fim-de-semana, nos dias 7 e 8, que a precipitação poderá tornar-se mais intensa e persistente, mantendo-se a possibilidade de aguaceiros fortes e trovoada até segunda-feira.

O vento também deverá ganhar intensidade a partir de sábado, soprando de sul/sudoeste, com rajadas que poderão alcançar os 90 km/h nas costas norte e sul da Madeira e no Porto Santo. Nas terras altas, os valores poderão atingir os 110 km/h.

A partir da tarde de domingo, prevê-se um enfraquecimento gradual do vento, embora na segunda-feira ainda possam ocorrer rajadas até 70 km/h nas zonas montanhosas.

No mar, o cenário será igualmente adverso. A agitação marítima deverá aumentar a partir de sábado, com ondas de sudoeste que poderão atingir os quatro metros na costa sul nos dias 8 e 9. Na costa norte, são esperadas ondas de noroeste entre um e dois metros, aumentando gradualmente até aos três a quatro metros.

IPMA estende avisos amarelos de chuva e vento na Madeira até domingo O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) actualizou hoje e prolongou os avisos meteorológicos para a Madeira, com previsão de precipitação por vezes forte e persistente, acompanhada de trovoada, e rajadas de vento que podem atingir os 110 km/h nas regiões montanhosas.

Perante estas previsões, a Protecção Civil alerta para a possibilidade de queda de árvores e ramos, inundações em zonas urbanas, dificuldades de drenagem, desmoronamentos de muros e taludes, bem como galgamentos costeiros.

A população é aconselhada a evitar deslocações desnecessárias, sobretudo para zonas mais expostas ou afectadas pelo mau tempo, e a adoptar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade devido à eventual formação de lençóis de água nas estradas.

As autoridades recomendam ainda a desobstrução dos sistemas de drenagem, a fixação de estruturas soltas e cuidados redobrados na circulação junto à orla costeira, áreas arborizadas e zonas montanhosas.

A Protecção Civil apela também ao cumprimento das interdições e condicionamentos de acesso a zonas sinalizadas e recomenda que a população acompanhe as actualizações meteorológicas e as indicações das autoridades.