Incidente no aeroporto da Madeira leva a evacuação de avião

O voo EW 9605 da companhia Eurowings, que devia ter saído da Madeira pelas 17h10 rumo a Dusseldorf, na Alemanha, está neste momento a ser sujeito a uma operação de emergência, que levou a corporação dos bombeiros estacionada no Aeroporto a levar o seu equipamento pesado para a proximidade da aeronave.

O avião que, na informação do Aeroporto da Madeira aparece como 'Closed', ou seja já estava fechado a embarques e pronto a partir, mas uma emergência levou a suspender a operação.

Vários veículos estão junto ao avião que tem o porão aberto e a esteira ligada para retirada de malas e passageiros também terão sido evacuados para o terminal.

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O DIÁRIO tentou saber junto da ANA - Aeroportos de Portugal, bem como dos Bombeiros, mas até ao momento não conseguimos apurar do que se trata esta emergência.

O certo é que os bombeiros estão à volta da aeronave e vários equipamentos têm sido usados, mas não se descortinando a razão da operação.