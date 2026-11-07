'Bruna' provoca dilúvio nas ilhas Desertas

A passagem da depressão 'Bruna' pelas ilhas Desertas está a provocar chuva torrencial e uma forte acumulação de água, conforme mostram imagens partilhadas pelo deputado não inscrito na Assembleia Legislativa da Madeira, Miguel Castro.

Numa publicação nas redes sociais, o parlamentar manifestou preocupação com a permanência dos Vigilantes da Natureza naquele território, revelando que esperava que os profissionais tivessem sido retirados antes da chegada do fenómeno meteorológico. Miguel Castro refere que, perante as previsões que se foram confirmando ao longo da última semana e a evolução da depressão, considerava importante salvaguardar a segurança dos trabalhadores.

"A salvaguarda das vidas humanas é o mais importante", escreveu, acrescentando que recebeu as imagens das Desertas e constatou que os Vigilantes da Natureza não tinham sido retirados antes da passagem da depressão.

O vídeo divulgado mostra chuva intensa e água a escorrer em abundância na ilha, num cenário marcado pelas condições meteorológicas adversas que estão a afectar o arquipélago.