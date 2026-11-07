Cinco pessoas desalojadas após inundação numa habitação em Santa Cruz

Cinco pessoas ficaram desalojadas na sequência da inundação de uma habitação no Santo António da Serra, no concelho de Santa Cruz, devido à passagem da depressão Bruna. A situação está a ser acompanhada pela Divisão Social do Município, em articulação com os restantes serviços municipais e as autoridades regionais.

O balanço do Serviço Municipal de Protecção Civil contabiliza 19 ocorrências entre as 07h00 e as 21h00 deste sábado, 7 de Novembro, relacionadas com as condições meteorológicas adversas.

As situações registadas incluem seis ocorrências de inundação ou risco de inundação, cinco quedas de árvores ou galhos, dois galgamentos costeiros, três situações de estruturas em risco devido ao vento forte, duas anomalias relacionadas com adufas levantadas e uma ocorrência de risco para viaturas devido à agitação marítima.

Das 19 ocorrências, oito foram resolvidas pela Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e 11 pelo Serviço Municipal de Protecção Civil, em articulação com outras entidades.

Entre os episódios com maior impacto está também a queda de uma árvore sobre uma viatura na Estrada do Garajau, no Caniço, sem registo de feridos. Na ER202, entre o Poiso e o Santo da Serra, a queda de uma árvore de grande porte tornou a via temporariamente intransitável, obrigando ao encerramento e condicionamento da circulação.

Na Estrada Avelino Pinto, no Caniço, mantém-se o condicionamento do trânsito devido à inclinação de um poste da rede eléctrica para a via pública.

Apesar dos estragos e dos constrangimentos registados, o município informa que não há vítimas a lamentar.

O Serviço Municipal de Protecção Civil mantém activo o dispositivo de monitorização e resposta, apelando à população para evitar a circulação e permanência junto à orla costeira e adoptar cuidados redobrados na proximidade de árvores, muros, postes e outras estruturas susceptíveis de queda.