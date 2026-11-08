Mau tempo continua a condicionar ligações aéreas de e para a Madeira

A depressão Bruna continua a condicionar fortemente as ligações aéreas de e para a Madeira. De acordo com os dados disponibilizados no site da ANA Aeroportos, desde a meia-noite, foram cancelados 15 voos no Aeroporto Internacional da Madeira, entre chegadas e partidas.

Aeroporto da Madeira já soma 37 voos cancelados Depressão 'Bruna' está a provocar constrangimentos nas ligações aéreas de e para a Região

'Bruna' atrasa planos e viagens no Aeroporto da Madeira A depressão 'Bruna' está a condicionar fortemente as operações no Aeroporto Internacional da Madeira e alterou os planos de centenas de passageiros, entre voos cancelados, chegadas divergidas e longas horas de espera.

No que diz respeito às chegadas, foram canceladas oito ligações, provenientes de Lisboa, Varsóvia, Porto, Amesterdão e Londres-Gatwick. Entre estas encontram-se quatro voos da TAP, um da Smartwings, um da easyJet Europe, um da Transavia e um da British Airways.

Além dos cancelamentos, dois voos da easyJet foram divergidos. O EZY9877, proveniente de Bristol, e o EJU9485, com origem em Lyon, constavam, pelas 10h20, como divergidos na plataforma da ANA.

Nas partidas, foram cancelados sete voos com destino a Varsóvia, Lisboa, Porto, Amesterdão e Londres-Gatwick. A TAP contabiliza cinco cancelamentos, enquanto a Smartwings, a easyJet Europe, a Transavia e a British Airways também registam ligações afectadas, entre chegadas e partidas.

"As previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias. Contacte a sua Companhia para confirmar o estado do seu voo antes de se dirigir ao aeroporto", lê-se no site da ANA Aeroportos.