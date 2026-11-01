Mau tempo provoca 30 ocorrências na ilha da Madeira

As condições meteorológicas adversas que afectaram a Madeira durante a noite e o início da manhã deste domingo provocaram 30 ocorrências, entre as 20 horas de sábado e as 07h30 de hoje.

De acordo com o balanço divulgado pelas autoridades - SRPC -, os movimentos de massa foram a situação mais frequente, com oito registos. Foram ainda contabilizadas seis operações de desobstrução de vias, cinco inundações e três desentupimentos.

O balanço inclui também sete acções de patrulhamento e vigilância e uma outra ocorrência.

No conjunto das operações estiveram empenhados 76 operacionais, apoiados por 33 meios técnicos.

O Funchal concentrou o maior número de ocorrências, com 12 registos, seguindo-se Santa Cruz, com seis, e Câmara de Lobos, com quatro.

Na Ribeira Brava e na Ponta do Sol foram contabilizadas duas ocorrências em cada concelho. Calheta, Porto Moniz, São Vicente e Machico registaram uma ocorrência cada.