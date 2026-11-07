Capitania prolonga alerta para mau tempo até às 18h00 de amanhã

A Capitania do Porto do Funchal voltou a alertar para o agravamento das condições meteorológicas e da agitação marítima no arquipélago da Madeira, com vento de sudoeste a sul/sudoeste que poderá atingir os 74 quilómetros por hora e ondas até 4,5 metros na costa Sul. O aviso, emitido com base na informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é válido até às 18 horas de domingo, 8 de Novembro.

De acordo com a previsão, o vento soprará de sul/sudoeste muito fresco a forte, entre 40 e 61 km/h, podendo atingir os 62 a 74 km/h até ao meio da noite. Durante a madrugada e o início da manhã, deverá rodar para oeste/sudoeste.

A visibilidade será boa a moderada, podendo tornar-se temporariamente fraca no início do período e novamente a partir da tarde.

Quanto à ondulação, na costa Norte são esperadas ondas de noroeste entre 1,5 e 2,5 metros, aumentando para 2,5 a 3,5 metros a partir da tarde. Na costa Sul, as ondas de sudoeste poderão atingir inicialmente 2,5 a 3,5 metros, aumentando gradualmente para 3,5 a 4,5 metros durante a tarde.

Perante estas condições, a Capitania recomenda à comunidade marítima e à população em geral a adopção de medidas de precaução, tanto na preparação de saídas para o mar como durante a permanência em zonas costeiras.

Entre as recomendações está o reforço da amarração das embarcações e a manutenção de uma vigilância apertada dos barcos atracados e fundeados.

A autoridade marítima aconselha ainda a evitar passeios junto ao mar e em zonas expostas à agitação marítima, nomeadamente nos molhes de protecção dos portos, arribas e praias, alertando para o risco de ser surpreendido pela rebentação das ondas.

É também desaconselhada a prática de pesca lúdica, sobretudo junto a falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pelas ondas, uma vez que o mar pode alcançar locais aparentemente seguros.