Depressão Bruna provoca 14 ocorrências em Santa Cruz durante a madrugada

O Serviço Municipal de Protecção Civil de Santa Cruz registou 14 ocorrências no concelho entre as 21 horas de sábado, 7 de Novembro, e as 9 horas deste domingo, na sequência das condições meteorológicas adversas associadas à depressão Bruna.

Depressão Bruna provoca 111 ocorrências na Madeira e mobiliza 220 operacionais Funchal concentra metade das situações registadas e ainda há uma longa madrugada pela frente

Segundo o balanço divulgado esta manhã pelo município, quatro situações estiveram relacionadas com quedas de árvores e outras quatro com inundações, risco de inundação ou problemas de drenagem. Foram ainda realizadas três acções de monitorização preventiva, tendo sido registados o rebentamento de uma conduta de água, uma derrocada que obstruiu uma vereda e o deslocamento de uma estrutura para a via pública.

Entre as ocorrências com maior impacto na circulação rodoviária estiveram as quedas de árvores na ER207, junto ao Campo de Golfe do Santo da Serra, na Estrada dos Moinhos, no Caniço, e na Estrada Padre Alfredo Vieira de Freitas, em Gaula.

No Caniço, foi também registada uma inundação numa garagem, na Estrada da Ponta da Oliveira, e o rebentamento de uma conduta de água na Estrada do Portinho. Já no sítio da Palmeira, em Santa Cruz, foi identificada uma situação de risco de obstrução de uma linha de água ou de sistemas de drenagem.

Na Camacha, uma derrocada provocou a obstrução de uma vereda, tendo sido desencadeadas acções para avaliar a situação e repor as condições de segurança.

Apesar das ocorrências registadas, não há vítimas a assinalar. O município adianta que o Serviço Municipal de Protecção Civil mantém activo o dispositivo de monitorização e prevenção, acompanhando a evolução da situação meteorológica.

Paralelamente à resposta às situações provocadas pela depressão, a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz realizou, desde as 8 horas de sábado, 11 serviços de emergência pré-hospitalar e interveio num incêndio habitacional.

A autarquia recomenda à população que evite a circulação e permanência junto à orla costeira e tenha especial cuidado na condução, bem como junto de árvores, muros, postes e estruturas susceptíveis de queda devido ao vento.