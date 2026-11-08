Dia de ficar em casa e deixar a tempestade passar

A Madeira deverá registar, este domingo, 8 de Novembro, períodos de céu muito nublado, aguaceiros por vezes fortes e possibilidade de trovoada. O vento de sudoeste poderá atingir rajadas de 90 km/h, chegando aos 110 km/h nas terras altas, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Capitania alerta para mau tempo no mar e vento até 74 km/h A Capitania do Porto do Funchal emitiu hoje um aviso de mau tempo, de sinal 2, para o arquipélago da Madeira, devido à previsão de vento de força 8, com velocidades entre 63 e 74 quilómetros por hora, ou superior, começando no quadrante sudoeste.

Recorde-se que durante o final da tarde de ontem até esta madrugada, vigorou um aviso laranja para chuva e vento, ainda assim ao longo do dia de hoje continuam os avisos para a chuva, vento e agitação marítima.

Madeira sob aviso laranja para chuva e vento forte este sábado O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 7 de Novembro, no arquipélago da Madeira, céu muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e persistentes a partir do final da manhã, sobretudo na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira. Existe ainda possibilidade de ocorrência de trovoada.

Por isso, frisa o IPMA, a precipitação deverá ocorrer sobretudo até ao início da manhã e a partir do início da tarde, estando também prevista uma pequena descida da temperatura.

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O vento, que ontem fez perca na aviação, juntamente com as nuvens baixas, soprará moderado a forte, entre 30 e 45 km/h, rodando para oeste a partir do meio da tarde. Nas terras altas, poderá atingir velocidades entre 40 e 55 km/h.

Na zona do Funchal, a previsão aponta igualmente para céu muito nublado, aguaceiros por vezes fortes nos mesmos períodos e possibilidade de trovoada. O vento poderá também atingir rajadas de 90 km/h.

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Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de oeste/noroeste entre 1,5 e 2,5 metros, aumentando gradualmente para 2,5 a 3,5 metros. Na costa Sul, as ondas de sudoeste poderão atingir 2 a 3 metros, aumentando para 3,5 a 4,5 metros a partir da tarde.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 22 e os 23 graus Celsius, mas claramente como se percebe, não é sítio para e estar nestes dias de invernia. A bem da verdade, também não se estará muito bem na serra. O melhor mesmo é ficar o máximo de tempo em casa, desde que em segurança.