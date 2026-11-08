Agenda em suspenso por causa da depressão Bruna

Com praticamente todos os eventos ao ar-livre cancelados e a maioria dos eventos entre portas também - a excepção parece ser o PianoFest esta tarde no Teatro Municipal Baltazar Dias, a agenda do dia deste domingo, 8 de Novembro, está bastante limitado.

Nem sequer o futebol foi realizado ontem um jogo de futebol, por causa do mau tempo, no caso as nuvens baixas.

Nacional-Académico de Viseu adiado para domingo por falta de visibilidade Jogo estava marcado para, este sábado, mas o forte nevoeiro na Choupana impediu a sua realização

Outro jogo da mesma competição também foi adiado, por causa do aeroporto da Madeira que esteve praticamente sem voos em parte do dia de ontem. Este jogo ainda não tem data de realização.

Estoril-Marítimo adiado devido ao mau tempo na Madeira Verde-rubros não conseguiram viajar para Lisboa devido aos constrangimentos no Aeroporto da Madeira

De resto, como referido, a maioria dos eventos programados para este fim-de-semana, foram adiados para o próximo fim-de-semana, 14 e 15 de Novembro, na expectativa que o clima dará tréguas.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados no dia 8 de Novembro, em que se assinala o Dia Mundial do Urbanismo, o Dia Europeu do Enoturismo e o Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Saudáveis:

1793 - Abre ao público o Museu do Louvre, em Paris, França.

1917 - Revolução Russa. Vladimir Lenin é eleito presidente do Conselho dos Comissários do Povo da União Soviética e Leon Trotsky, nomeado primeiro-ministro.

1923 - Primeira tentativa nazi de tomada de poder, na Alemanha, com o golpe ensaiado por Adolf Hitler, em Munique.

1925 - Realizam-se em Portugal as últimas eleições legislativas realizadas na vigência da Constituição de 1911.

1951 - É inaugurado o Teatro Monumental, em Lisboa.

1956 - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) pede a retirada das tropas soviéticas da Hungria.

1959 - A República Árabe Unida e o Sudão assinam o acordo para a partilha das águas do Nilo, após a construção da barragem de Assuão.

1960 - O democrata John F. Kennedy é eleito 35.º Presidente dos Estados Unidos da América.

1963 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aceita investigar, com urgência, a situação nos territórios sob administração portuguesa, respondendo ao pedido da Comissão de Curadorias das Nações Unidas.

1966 - A cidade italiana de Florença apela ao auxílio mundial para o restauro das obras de arte danificadas pelas cheias.

1975 - A apenas três dias da independência de Angola, a Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda (FLEC) inicia as hostilidades para a autodeterminação do enclave.

1977 - Israel bombardeia campos de guerrilheiros palestinianos no sul do Líbano.

1983 - Em Portugal, é constituído o Clube dos Jornalistas, também denominado Press Club para efeitos internacionais.

- O governo militar chileno instaura um regime mais apertado de censura e aumenta o número de prisões de críticos do regime.

1987 - A Bartolomeu Dias, réplica da caravela com que o navegador português passou o Cabo das Tormentas (Cabo da Boa Esperança), parte de Lisboa rumo à África do Sul, propondo-se repetir a viagem realizada 500 anos antes.

1988 - O republicano George H. W. Bush, 64 anos, é eleito 41.º Presidente dos Estados Unidos da América.

1990 - O Presidente dos Estados Unidos, George H. W. Bush, ordena o envio de mais 100.000 homens para o Golfo Pérsico, aumentando para 300.000 o número de soldados americanos na região.

1993 - O Senado francês aprova o princípio da redução do tempo semanal de trabalho para 32 horas e quatro dias de trabalho, a título experimental.

1994 - É criado, pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Tribunal Penal Internacional sobre crimes de genocídio no Ruanda, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 1994.

1995 - A Confederação Portuguesa do Ensino não Estatal é formalizada em Lisboa, pelas Associações de Representantes dos Estabelecimento de Ensino Particular e Cooperativo, do Ensino Superior Privado e das Escolas Profissionais e tem como objetivo principal a "defesa intransigente" do Ensino Privado e do seu lugar no Sistema Educativo Português.

1998 - O referendo sobre a Regionalização em Portugal dá a vitória ao "não".

- Morre, com 84 anos, o ator francês Jean-Alfred Villain-Marais, Jean Marais.

1999 - Morre, com 58 anos, o trompetista norte-americano Lester Bowie, fundador do Art Ensemble de Chicago e o New Jazz Quintet.

2000 - O Orçamento do Estado é aprovado na generalidade no Parlamento, viabilizado pela abstenção do deputado Daniel Campelo, do Partido Popular (CDS-PP).

- O diretor-geral do Laboratório Europeu da Física de Partículas (CERN), Luciano Maiani, decide pelo encerramento definitivo do maior acelerador de partículas do mundo, o LEP (Large Electron-Positron Collider).

2002 - O Presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio, veta o decreto-lei que permite a construção de um casino no Parque Mayer, Lisboa.

- O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova, por unanimidade, a Resolução 1441, apresentada pelo Reino Unido e Estados Unidos, sobre o desarmamento do Iraque. A resolução impõe a Saddam Hussein o regresso dos inspetores de desarmamento da ONU ao seu território.

2003 - O ministro das Obras Públicas, Carmona Rodrigues, anuncia, no final da 19º cimeira luso-espanhola, na Figueira da Foz, a construção de uma terceira travessia sobre o rio Tejo, que deverá estar concluída a partir de 2006, para permitir a passagem de comboios TGV.

- Começa, em Famalicão, o Congresso fundador da Nova Democracia, presidido por Manuel Monteiro, antigo líder do CDS-PP.

- A Cruz Vermelha Internacional anuncia o encerramento de grande parte das suas missões no Iraque, na sequência do ataque às suas instalações em Bagdade.

2005 - China e Estados Unidos assinam, em Londres, Inglaterra, um acordo sobre o comércio dos têxteis O acordo é válido de 01 janeiro de 2006 até ao fim de 2008.

- Um tiroteio no liceu de Campbell County, no Tennessee, Estados Unidos, provoca um morto e dois feridos.

2006 - Os primeiros sete notários recém-formados e não oriundos do funcionalismo público tomam posse, assumindo funções em cartórios de Lisboa, Almada, Porto, Vila Nova de Gaia, Paços de Ferreira, Viana do Castelo e Esposende.

- O Prémio Nobel da Literatura em 2002, o húngaro Imre Kertész, recebe em Berlim o Prémio para o Entendimento germânico e europeu atribuído pela Deutsche Gesellschaft, associação alemã para a promoção das relações políticas, culturais e sociais na Europa.

- Uma equipa de investigadores identifica uma nova estirpe do vírus da SIDA em gorilas selvagens no sul dos Camarões.

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- A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprova uma resolução a exigir o levantamento do embargo económico imposto pelos Estados Unidos a Cuba. Esta é a 15.ª vez, desde 1992, que a ONU aprova semelhante resolução.

- O produtor Paulo Branco recebe o Giraldillo de Ouro, atribuído pelo Festival de Cinema Europeu de Sevilha, Espanha, em reconhecimento da sua carreira

- Morre, com 86 anos, Manuel Ramos, político e jornalista, deputado à Assembleia Constituinte e antigo diretor do Jornal de Notícias.

2007 - O PS aprova sozinho, em votação final global, o novo sistema de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública, que estabelece como níveis de avaliação o desempenho inadequado, adequado e relevante

- O Governo aprova um decreto que define as regras da prova de acesso à carreira de professor, que estabelece a realização de, pelo menos, dois exames para todos os candidatos a docentes.

2008 - Milhares de professores vindos de todo o país enchem o Terreiro do Paço em Lisboa, numa manifestação para exigir a suspensão do modelo de avaliação de desempenho proposto pelo governo.

2009 - Morre, com 76 anos, Jorge Sá Borges, antigo ministro do Trabalho no Governo de Maria de Lourdes Pintassilgo.

- Morre, com 93 anos, o físico e astrofísico russo Vitaly Lazarevich Ginzburg, Prémio Nobel da Física em 2003.

2011 - A Câmara dos Deputados de Itália aprova as contas do Estado de 2010, mas o primeiro-ministro, Silvio Berlusconi, perde a maioria absoluta de 316 deputados, o que põe em dúvida a estabilidade futura do seu governo.

2013 - O Fundo Monetário Internacional conclui a oitava e nona avaliações ao programa de ajustamento de Portugal e aprova a libertação de 1,91 mil milhões de euros para Portugal.

- O super tufão Haiyan atinge o centro do arquipélago das Filipinas com ventos médios de 235 quilómetros por hora e rajadas de 275 quilómetros por hora, provocando mais de 10.000 mortos apenas na ilha de Leyte.

2014 - Um dos doentes infetados com "legionella" morre no hospital de Vila Franca de Xira, sendo a primeira morte confirmada. Governo anuncia plano de contingência.

2016 - O Parlamento húngaro rejeita a proposta do Governo do primeiro-ministro, o conservador Viktor Orbán, de alterar a Constituição para bloquear qualquer plano futuro da União Europeia de distribuir refugiados entre os Estados-membros.

- Morre, com 69 anos, Fernando Sollari Allegro, especialista em gastrenterologia e mentor de importantes transformações nos no Centro Hospitalar do Porto/Hospital de Santo António.

2017 - O Tribunal Constitucional espanhol anula a Declaração Unilateral de Independência aprovada pelo parlamento da Catalunha a 27 de outubro e que já tinha suspendido.

2019 - O antigo Presidente brasileiro Lula da Silva, na cadeia desde abril de 2018, sai em liberdade após o Supremo Tribunal Federal brasileiro ter decidido que as penas de prisão só começam a ser cumpridas depois de a condenação transitar em julgado.

2020 - Morre, com 99 anos, Cruzeiro Seixas, artista plástico, um dos fundadores do surrealismo em Portugal. Autor de um vasto trabalho no campo do desenho e pintura, mas também na poesia, escultura e objetos/escultura, recebeu em 2020 a medalha de Mérito Cultural.

2024 - O ex-candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal, Tiago Mayan Gonçalves, desiste da candidatura à liderança do partido, após ter sido revelado que falsificou assinaturas enquanto presidente de uma junta de freguesia no distrito do Porto.

2025 - Marcha contra o pacote laboral organizada pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP) leva milhares de trabalhadores a descer a Avenida da Liberdade, em Lisboa, em protesto contra as alterações à lei laboral propostas pelo Governo de Luís Montenegro.

- Rui Costa, de 53 anos, vence a segunda volta da eleição para presidente do Benfica com 65,89% dos votos, superando os 34,11% de João Noronha Lopes. Num dia histórico para o clube, votaram 93.891 sócios, um novo recorde mundial que tornou este o ato eleitoral mais participado da história do futebol.

Este é o tricentésimo décimo terceiro dia do ano. Faltam 53 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia