Mau tempo adia Festa no Carvalhal

A Festa de Santo André Avelino, na Paróquia do Carvalhal, na Ponta do Sol, foi adiada para os dias 14 e 15 de Novembro, devido aos avisos de mau tempo previstos para os próximos dias. A decisão foi tomada por mútuo acordo entre a Câmara Municipal e a organização, tendo como prioridade a segurança de pessoas e bens.

O programa inicialmente previsto para este fim-de-semana incluía, no sábado, actuações de Miro Freitas e DJ Jay Williams. Para domingo estavam agendadas a missa com procissão, seguida de animação com Só Rir e Palhaços, Triova Voices e Chá-Chás, além dos tradicionais comes e bebes.