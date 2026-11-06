Capitania do Porto do Funchal lança aviso de mau tempo

A Capitania do Porto do Funchal lançou hoje um aviso de mau tempo (aviso de sinal 6) para o arquipélago da Madeira, na sequência de uma informação recebida do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O aviso corresponde a vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direcção.

Na sequência, a Capitania recomenda "aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas".