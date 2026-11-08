Avisos passam a amarelo após noite de mau tempo

Depois de uma noite marcada por avisos laranja, a Madeira tem agora avisos amarelos para chuva e vento. A depressão Bruna já provocou pelo menos 111 ocorrências na Região, deixou cinco pessoas desalojadas e condicionou ligações aéreas, marítimas e actividades desportivas, conforme destaca o DIÁRIO na edição impressa de hoje:

Depressão Bruna e tratamento respiratório dominam primeira página A manchete deste domingo, 8 de Novembro, do seu DIÁRIO é dedicada ao aumento dos encargos com tratamentos respiratórios. A nova tabela agrava os custos de 16 tratamentos e, na medicina privada convencionada, as despesas podem ultrapassar os mil euros anuais. O tema respirar vai custar mais faz a abertura da edição, nas páginas 8 e 9.

De acordo com a mais recente actualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mantém-se o aviso amarelo para vento até às 22 horas deste domingo, com rajadas que podem atingir os 90 km/h nas costas Norte e Sul e no Porto Santo, e os 110 km/h nas regiões montanhosas.

A precipitação também está sob aviso amarelo entre as 13 e as 19 horas, período em que são esperados períodos de chuva por vezes forte, persistente e acompanhada de trovoada.

A agitação marítima continua a merecer atenção. Na costa Sul da Madeira, o aviso amarelo vigora entre as 13 horas deste domingo e as 7 horas de segunda-feira, devido a ondas de sudoeste com quatro a 4,5 metros. Na costa Norte, o aviso abrange o período entre as 13 horas de segunda-feira e a 1 hora de terça-feira, com ondas de noroeste da mesma altura.

Também a Capitania do Porto do Funchal actualizou os avisos de vento e agitação marítima. A previsão aponta para vento de Sul/ Sudoeste, que poderá atingir 40 a 61 km/h durante a manhã e soprar por vezes muito forte durante a tarde. A visibilidade será moderada a fraca.

A autoridade marítima recomenda o reforço da amarração das embarcações e uma vigilância apertada, desaconselhando passeios junto ao mar ou em zonas expostas à ondulação, como molhes, arribas e praias. A pesca lúdica, sobretudo junto a falésias e zonas de arriba, também deve ser evitada.

Apesar de os avisos laranja relativos ao período mais crítico de sábado à noite e madrugada de domingo já terem terminado, a previsão mantém condições adversas ao longo deste domingo e agitação marítima forte no início da próxima semana.