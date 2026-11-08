Protecção Civil contabiliza 145 ocorrências devido ao mau tempo

A passagem da depressão Bruna pela Região provocou 145 ocorrências, entre as 8 horas de sábado e as 10 horas de hoje, segundo o mais recente balanço da Protecção Civil.

As situações registadas incluem 50 quedas de árvores, 35 inundações, 20 operações de limpeza de vias e sinalização de perigo e 15 movimentos de massa. Foram ainda contabilizados quatro desabamentos de estruturas, cinco quedas de elementos de construção em edifícios, quatro quedas de redes eléctricas, duas remoções de elementos em risco de queda e um desentupimento. A estas situações juntam-se nove acções de patrulhamento e vigilância.

O Funchal foi o concelho mais afectado, com 66 ocorrências, seguindo-se Santa Cruz, com 31, Câmara de Lobos, com 16, Calheta, com nove, Porto Moniz, com sete, Machico, com seis, São Vicente e Ribeira Brava, ambos com quatro, e Ponta do Sol e Santana, com uma ocorrência cada.

Depressão Bruna provoca 14 ocorrências em Santa Cruz durante a madrugada O Serviço Municipal de Protecção Civil de Santa Cruz registou 14 ocorrências no concelho entre as 21 horas de sábado, 7 de Novembro, e as 9 horas deste domingo, na sequência das condições meteorológicas adversas associadas à depressão Bruna.

Na sequência do mau tempo, cinco pessoas ficaram desalojadas em Santo António da Serra, no concelho de Santa Cruz. O agregado familiar foi entretanto acolhido em casa de familiares, estando a situação a ser acompanhada pelos serviços municipais.

Família desalojada em Santo António da Serra está acolhida em casa de familiares Cinco pessoas, incluindo uma jovem de 16 anos, aguardam uma avaliação técnica à habitação, que apresenta danos estruturais. Município de Santa Cruz procura encontrar uma solução para o agregado familiar

Para responder às ocorrências foram mobilizados 346 operacionais e 140 meios técnicos. De acordo com a Protecção Civil, todas as situações foram resolvidas ao nível municipal.

Várias estradas e acessos encerrados

O balanço dá ainda conta de diversos condicionamentos e encerramentos de estradas, acessos ao mar e equipamentos públicos em vários concelhos.

No Funchal, continuam encerrados o acesso à Eira do Serrado pela ER107-1, a partir do entroncamento com a ER107, e a estrada florestal entre a Eira do Serrado e o Pico do Areeiro. Também os complexos balneares da Barreirinha e da Doca do Cavacas permanecem encerrados, assim como vários acessos ao mar, entre os quais a Praia de São Tiago, a Praia Formosa, a zona do Lido Poente, a Praia do Gorgulho e o Cais do Carvão.

Em Câmara de Lobos, estão encerradas a Estrada da Boca dos Namorados, a Estrada da Corrida, a norte do entroncamento com o Caminho do Poço da Corrida, e a Estrada José Avelino Pinto, no Estreito. Os acessos municipais à orla costeira também estão interditos.

Na Ponta do Sol, os condicionamentos abrangem os cais da Ponta do Sol e da Madalena do Mar, bem como os acessos pedonais às levadas Nova e do Moinho.

Na Ribeira Brava, estão encerrados a promenade entre a Ribeira Brava e a Tabua e o troço da ER228 entre a Encumeada e a Achada do Beirão, no Rosário. Já no Porto Santo, o Cais Velho da Cidade foi encerrado por precaução.