Rússia considera "inaceitável" presença de militares estrangeiros na Polónia

A Rússia condenou hoje a realização de exercícios militares da Coligação de Voluntários na Polónia, considerando que coincidem simbolicamente com a retomada das negociações tripartidas sobre a Ucrânia, mediadas pelos Estados Unidos, em Abu Dhabi.

"É totalmente evidente que no Ocidente continuam sem querer ter em conta as legítimas preocupações de segurança da Rússia e prosseguem a sua espiral de escalada", afirmou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, num comunicado citado pela agência EFE.

A responsável acusa a França e o Reino Unido de querer manter a Ucrânia como uma "cabeça de ponte" para infligir à Rússia uma "derrota militar", através do eventual destacamento de uma força multinacional.

"O posicionamento de um contingente militar estrangeiro na Ucrânia é categoricamente inaceitável", declarou Maria Zakharova, advertindo que a sua instalação "significará, de facto, uma intervenção militar" e torna-os um "alvo legítimo".

A porta-voz considerou também "simbólico" que os exercícios comecem na véspera da retoma das consultas em Abu Dabi, no formato Rússia-Estados Unidos-Ucrânia.

"Mais uma vez se confirma que os europeus não têm nada a fazer à mesa das negociações", afirmou.

As manobras, designadas Koalicja 26.2, decorrem entre 09 e 22 de novembro, na Polónia, e envolvem cerca de 2.800 militares de Alemanha, Bélgica, Espanha, Estónia, França, Lituânia, Países Baixos, Polónia, Reino Unido e Suécia.

A Turquia participa na componente marítima, através de uma simulação operacional, sem mobilizar tropas para território polaco.

Os exercícios são os primeiros realizados pela Coligação de Voluntários, que reúne 37 países, maioritariamente europeus, e foi constituída para apoiar a Ucrânia caso seja alcançado um cessar-fogo.

As consultas entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia, com mediação norte-americana, deverão ser retomadas na terça-feira, em Abu Dhabi.