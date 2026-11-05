Depressão BRUNA pode deixar 90 litros de chuva por metro quadrado

A depressão BRUNA deverá fazer sentir os seus efeitos na Madeira durante o fim-de-semana, com chuva persistente e por vezes forte, vento intenso e agravamento da agitação marítima. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê acumulados de precipitação que poderão ultrapassar os 90 milímetros em dois dias.

De acordo com o comunicado especial emitido esta quinta-feira, a passagem de ondulações frontais associadas à depressão deverá afectar o arquipélago nos dias 7 e 8 de Novembro, com possibilidade de aguaceiros acompanhados ocasionalmente de trovoada.

Os maiores acumulados de chuva são esperados entre o final da tarde de sábado e o início da manhã de domingo, podendo superar os 90 milímetros no conjunto dos dois dias.

O vento também deverá intensificar-se a partir de sábado, soprando de sul, de moderado a forte, com rajadas até 90 km/h, podendo atingir os 110 km/h nas regiões montanhosas.

Na costa sul, as ondas de sudoeste deverão apresentar inicialmente entre um e dois metros de altura significativa/altura média (a altura máxima poderá atingir o dobro), aumentando para três a quatro metros no domingo.

Perante este cenário, o IPMA emitiu avisos meteorológicos de nível laranja e amarelo para precipitação e vento, recomendando o acompanhamento das actualizações dos avisos.

O comunicado será actualizado esta sexta-feira, até às 19 horas UTC.