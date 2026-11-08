'Bruna' provoca 29 registos de aviso para a chuva na Madeira

A passagem da depressão Bruna pela Madeira provocou episódios de precipitação intensa, com 29 registos de valores correspondentes aos limiares de aviso meteorológico em 17 das 20 estações da rede do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), entre o anoitecer de sábado e as 10 horas deste domingo.

O balanço aponta para dois registos de aviso vermelho, 11 de laranja e 16 de amarelo, considerando os acumulados de precipitação nos períodos de uma e seis horas.

Os valores mais elevados foram registados no Chão do Areeiro, onde a precipitação acumulada atingiu 75,4 milímetros em seis horas. No Monte, o acumulado chegou aos 61,1 mm, ultrapassando igualmente o limiar de aviso vermelho, estabelecido a partir dos 60 mm naquele período.

A intensidade da chuva foi particularmente significativa em várias localidades. No Chão do Areeiro, foram contabilizados 37,6 mm numa hora, enquanto no Monte o acumulado chegou aos 38,9 mm. Nos Prazeres, a precipitação atingiu 30,1 mm numa hora e 44,3 mm em seis horas. Já no Pico Alto foram registados 34,7 mm numa hora e 56 mm em seis horas.

No Funchal/Observatório, a chuva acumulada atingiu 27,7 mm numa hora e 50,3 mm em seis horas. Na estação do Aeroporto, em Santa Cruz, foram contabilizados 20,1 mm numa hora e 31,8 mm em seis horas.

Os episódios de precipitação torrencial ficaram igualmente evidenciados pelos valores registados em períodos muito curtos. No Funchal/Observatório caíram 11,3 mm em apenas dez minutos e 23,6 mm em meia hora. Nos Prazeres, foram contabilizados 17,4 mm em dez minutos e 27,4 mm em 30 minutos.

No Pico Alto, o acumulado chegou aos 24,3 mm em meia hora, enquanto no Monte foram registados 13,9 mm em dez minutos e 26,8 mm em 30 minutos. No Chão do Areeiro, a precipitação atingiu 23,9 mm em meia hora.

Estes valores em períodos de dez e 30 minutos não integram a estatística oficial dos extremos dos avisos meteorológicos, mas permitem avaliar a intensidade dos episódios de chuva torrencial. Em alguns casos, foram atingidas em poucos minutos quantidades de água equivalentes aos limiares de aviso amarelo e laranja definidos para uma hora.

Os dados abrangem as 20 estações meteorológicas da rede do IPMA no arquipélago da Madeira, das quais 18 estão localizadas na ilha da Madeira, uma no Porto Santo e outra na Selvagem Grande.

A Ponta do Pargo e o Porto Santo foram as únicas estações onde a precipitação não atingiu valores correspondentes aos limiares de aviso meteorológico. Na Selvagem Grande não houve registo de precipitação.