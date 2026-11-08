Bernardo Pereira no pódio do ‘Mox The Dragon Run’

Bernardo Pereira continua a remar entre os melhores do mundo. O madeirense, actual campeão do Mundo e da Europa de sub-23 de canoagem de mar, voltou a subir ao pódio internacional, desta feita na mítica ‘Mox The Dragon Run’, disputada este sábado, em Hong Kong, onde conquistou uma brilhante medalha de bronze.

O atleta do Clube Naval da Calheta esteve em evidência numa das mais exigentes e prestigiadas provas internacionais de surfski, que reuniu alguns dos maiores nomes da modalidade e numa frota que contou com uma centena de participantes. Foram aproximadamente 25 quilómetros de mar aberto, num percurso particularmente desafiante, que ligou Clearwater Bay à zona de Stanley, passando pelas ilhas Ninepins e pelo Cabo D’Aguilar.

Num cenário de grande exigência física e técnica, Bernardo Pereira mostrou uma vez mais a qualidade que o levou aos títulos mundiais e europeus, concluindo a prova em 1h17m58,0s. Um desempenho de elevado nível que lhe valeu o terceiro lugar, ficando a apenas 29,3 segundos do triunfo.

A vitória sorriu ao galês Cory Hill, há muito radicado na Austrália e uma das grandes referências mundiais da canoagem de mar, com quatro títulos mundiais no currículo e vencedor desta competição desde 2023. Na segunda posição terminou o sul-africano Mathew Fenn, também ele detentor de vários títulos mundiais, que cortou a meta 16,5 segundos antes do madeirense.

A prestação de Bernardo ganha ainda maior significado perante as características do percurso e as condições marítimas esperadas para esta edição. A organização antecipava a influência da monção de nordeste, com ventos na ordem dos 10 a 20 nós e ondulação favorável à progressão com vento pelas costas, mas que exigiria grande capacidade técnica, controlo da embarcação e leitura permanente do mar.

Entre nomes consagrados da modalidade e atletas com títulos mundiais no currículo, o madeirense voltou, assim, a demonstrar que está entre a elite internacional da canoagem de mar. O bronze conquistado em Hong Kong é mais um resultado de relevo para Bernardo Pereira e para o Clube Naval da Calheta, reforçando o excelente momento competitivo que o atleta atravessa.