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Desporto

Bernardo Pereira no pódio do ‘Mox The Dragon Run’

Atleta do Clube Naval da Calheta (camisola preta) no pódio em Hong Kong. Foto DR
Atleta do Clube Naval da Calheta (camisola preta) no pódio em Hong Kong. Foto DR

Madeirense terminou a exigente Mox The Dragon Run, em Hong Kong, no terceiro lugar, a apenas 29,3 segundos da vitória. O campeão do Mundo e da Europa de sub-23 voltou a deixar a sua marca numa das grandes montras internacionais da canoagem de mar.

Bernardo Pereira continua a remar entre os melhores do mundo. O madeirense, actual campeão do Mundo e da Europa de sub-23 de canoagem de mar, voltou a subir ao pódio internacional, desta feita na mítica ‘Mox The Dragon Run’, disputada este sábado, em Hong Kong, onde conquistou uma brilhante medalha de bronze.

O atleta do Clube Naval da Calheta esteve em evidência numa das mais exigentes e prestigiadas provas internacionais de surfski, que reuniu alguns dos maiores nomes da modalidade e numa frota que contou com uma centena de participantes. Foram aproximadamente 25 quilómetros de mar aberto, num percurso particularmente desafiante, que ligou Clearwater Bay à zona de Stanley, passando pelas ilhas Ninepins e pelo Cabo D’Aguilar.

Num cenário de grande exigência física e técnica, Bernardo Pereira mostrou uma vez mais a qualidade que o levou aos títulos mundiais e europeus, concluindo a prova em 1h17m58,0s. Um desempenho de elevado nível que lhe valeu o terceiro lugar, ficando a apenas 29,3 segundos do triunfo.

A vitória sorriu ao galês Cory Hill, há muito radicado na Austrália e uma das grandes referências mundiais da canoagem de mar, com quatro títulos mundiais no currículo e vencedor desta competição desde 2023. Na segunda posição terminou o sul-africano Mathew Fenn, também ele detentor de vários títulos mundiais, que cortou a meta 16,5 segundos antes do madeirense.

A prestação de Bernardo ganha ainda maior significado perante as características do percurso e as condições marítimas esperadas para esta edição. A organização antecipava a influência da monção de nordeste, com ventos na ordem dos 10 a 20 nós e ondulação favorável à progressão com vento pelas costas, mas que exigiria grande capacidade técnica, controlo da embarcação e leitura permanente do mar.

Entre nomes consagrados da modalidade e atletas com títulos mundiais no currículo, o madeirense voltou, assim, a demonstrar que está entre a elite internacional da canoagem de mar. O bronze conquistado em Hong Kong é mais um resultado de relevo para Bernardo Pereira e para o Clube Naval da Calheta, reforçando o excelente momento competitivo que o atleta atravessa.

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