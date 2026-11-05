IPMA estende avisos amarelos de chuva e vento na Madeira até domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) actualizou hoje e prolongou os avisos meteorológicos para a Madeira, com previsão de precipitação por vezes forte e persistente, acompanhada de trovoada, e rajadas de vento que podem atingir os 110 km/h nas regiões montanhosas.

Madeira sob aviso amarelo para a chuva esta quinta-feira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou a costa sul e as regiões montanhosas da Madeira sob aviso amarelo para a chuva, esta quinta-feira, devido às previsões de aguaceiros por vezes fortes, que podem ser acompanhados de trovoada.

O IPMA prolonga os avisos amarelos, já em vigor desde ontem e que iam até sexta-feira, agora para sábado e domingo, abrangendo também a costa norte da Madeira e o Porto Santo, tal como a costa sul e as regiões montanhosas da ilha maior, com os períodos mais críticos previstos precisamente para sábado e madrugada de domingo.

Assim, resumindo, os avisos de precipitação e vento a partir de sábado, 7 de Novembro, são os seguintes:

Costa norte, costa sul e Porto Santo : aviso amarelo de precipitação entre as 12h00 de sábado e as 03h00 de domingo, devido a chuva por vezes forte e persistente, podendo ser acompanhada de trovoada.

: aviso amarelo de precipitação entre as 12h00 de sábado e as 03h00 de domingo, devido a chuva por vezes forte e persistente, podendo ser acompanhada de trovoada. Regiões montanhosas: aviso amarelo de precipitação no mesmo período, com possibilidade de aguaceiros fortes e persistentes, acompanhados de trovoada.

aviso amarelo de precipitação no mesmo período, com possibilidade de aguaceiros fortes e persistentes, acompanhados de trovoada. Costa norte, costa sul, Porto Santo e regiões montanhosas: aviso amarelo de vento entre as 12h00 de sábado e as 00h00 de domingo, com rajadas até 90 km/h.

aviso amarelo de vento entre as 12h00 de sábado e as 00h00 de domingo, com rajadas até 90 km/h. Regiões montanhosas: as rajadas poderão atingir os 110 km/h.

Os avisos de precipitação para a costa sul e as regiões montanhosas mantêm-se também durante esta quinta-feira, entre as 09h00 e as 15h00, e para sexta-feira, entre as 00h00 e as 15h00, devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada.

Não é e descartar o agravar dos avisos em vigor para nível acima do actual.