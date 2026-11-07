Estrada Monumental com inundação após chuvada

A Estrada Monumental junto ao Continente, perto da rotunda, está completamente alagada, obrigando as viatura s avançarem com cautela.

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A situação ocorre após um longo período de muita chuva decorrente da depressão Bruna, que atravessa a Madeira neste momento.

Também nas redes sociais surgem vídeos do 'pé de água' com muito vento que aconteceu por volta das 19 horas, no caso deste vídeo aconteceu no Bairro da Nazaré.

Aos condutores apela-se à cautela na circulação, não sendo este certamente caso único nas estradas da Madeira.