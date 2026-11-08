Melhoria da visibilidade ditará realização do Nacional-Académico de Viseu

A realização do encontro entre o Nacional e o Académico de Viseu, agendado para as 15h30 deste domingo, que já tinha sido adiado de ontem, está dependente da evolução das condições meteorológicas, sobretudo da visibilidade na zona do Estádio da Madeira, na Choupana. A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para uma possível melhoria durante a tarde, mas ainda não permite garantir que estejam reunidas as condições necessárias para o apito inicial.

Em declarações à TSF/DIÁRIO, Ricardo Tavares, delegado do IPMA na Madeira, explicou que a Região continua sob a influência da mesma massa de ar dos últimos dias, responsável pela visibilidade muito reduzida que se verifica em vários locais. As declarações foram feitas no programa 'Bola no Ar', conduzido por Fernando Rodrigues e Manuel Machado.

A expectativa é que, entre as 15 e as 17 horas, ocorra uma mudança da massa de ar, com a entrada de ar mais frio e menos húmido, favorecendo o aumento da visibilidade. Uma alteração que poderá ser decisiva para a realização da partida, embora não exista certeza de que aconteça a tempo do horário previsto.

"Agora, se vai chegar a tempo do jogo ou não ainda há muita incerteza", reconheceu Ricardo Tavares, salientando a dificuldade em antecipar o momento exacto em que as condições poderão melhorar.

O responsável do IPMA ressalva que não é possível determinar com precisão se a visibilidade estará suficientemente recuperada às 15h30 ou se a melhoria apenas ocorrerá mais tarde.

A situação meteorológica mantém-se, por isso, como uma incógnita para as duas equipas, numa partida cuja realização poderá obrigar a uma nova avaliação das condições no local.

Chuva e trovoada até às 18 horas

Para além da visibilidade, a precipitação continuará a marcar a tarde na Madeira. O aviso amarelo de precipitação mantém-se em vigor até às 18 horas, sendo esperados períodos de chuva pontualmente forte e possibilidade de trovoada.

Durante a noite, a Costa Sul e as zonas altas registaram acumulados significativos, com valores superiores a 20 milímetros numa hora e próximos dos 70 milímetros em seis horas, sobretudo nas zonas de maior altitude.

Ricardo Tavares prevê que a precipitação volte a intensificar-se pontualmente durante a tarde, embora sem atingir, em princípio, os valores registados durante a noite.

A partir das 18 horas, a instabilidade deverá diminuir gradualmente, acompanhada por uma redução da intensidade do vento entre as 18 e as 21 horas. Esta evolução poderá também favorecer a recuperação da operacionalidade aeroportuária.

Depois de uma tarde ainda marcada pela instabilidade, a previsão aponta para condições relativamente melhores no final de domingo e durante segunda-feira.

Novo episódio de mau tempo na quarta-feira

A melhoria deverá, contudo, ser temporária. Segundo o delegado do IPMA na Madeira, está previsto um novo episódio de precipitação forte a partir da tarde de terça-feira, com maior incidência durante a madrugada de quarta-feira.

O agravamento deverá ser acompanhado por vento intenso, sobretudo nas zonas montanhosas da Região.