Condutor enfrenta 'ribeiro' na estrada

Um condutor madeirense enfrentou esta noite um autêntico rio que se formou na estrada por onde subia, possivelmente a caminho de casa.

A situação que é bastante arriscada, independentemente do tipo de viatura, podia ter sido trágica, caso o sistema eléctrico do veículo fosse afectado.

Na estrada em que circulava - possivelmente em Santa Quitéria, na subida acima do Madeira Shopping -, o condutor nota pedras a descer juntamente com a água da chuva que continuava a cair incessantemente. Inclusive, cruza-se com várias saídas por onde poderia procurar refúgio, mas opta por continuar a subida.

No final do vídeo ainda cruza-se com uma pessoa que vinha a descer a rua, apesar da enorme quantidade de água a alta velocidade. Uma situação, também, bastante arriscada.

Veja o vídeo em baixo.