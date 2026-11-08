Depressão Bruna e tratamento respiratório dominam primeira página

A manchete deste domingo, 8 de Novembro, do seu DIÁRIO é dedicada ao aumento dos encargos com tratamentos respiratórios. A nova tabela agrava os custos de 16 tratamentos e, na medicina privada convencionada, as despesas podem ultrapassar os mil euros anuais. O tema respirar vai custar mais faz a abertura da edição, nas páginas 8 e 9.

A depressão Bruna sem tréguas é o maior destaque da edição, com uma chamada de imagens que reúne os efeitos do mau tempo na Madeira: cinco pessoas desalojadas, inundações, cancelamento de voos, desvios de navios de cruzeiro e alterações no calendário desportivo. A cobertura estende-se pelas páginas 16, 17 e 22 a 25.

Na página 2, Miguel de Sousa recorda a ruptura com Alberto João Jardim e critica a falta de novos projectos para a Madeira, numa entrevista intitulada "Nunca soube aceitar um não".

A comunidade cigana está em foco nas páginas 4 a 7. Sob o título "Feira já não chega", a reportagem aborda a procura de novas oportunidades, sem perder de vista a preservação das raízes e da identidade comunitária.

Por fim, na página 10, relatamos o caso de um madeirense que perdeu quase 10 mil euros numa burla telefónica, numa chamada de alto custo que desperta a atenção para o risco deste tipo de fraude.

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