Via Rápida em Santa Rita esteve sem iluminação
A Via Rápida 1 esteve parcialmente às escuras entre Câmara de Lobos e o Funchal, mais precisamente no viaduto dos Socorridos com uma das faixas sem iluminação e na subida de Santa Rita que esteve completamente 'às escuras'.
A informação foi dada por um automobilista e confirmada pelas câmaras de videovigilância da concessionária. A normalidade foi entretanto reposta.
Esta é uma situação muito rara e estará relacionada com o impacto da depressão Bruna.
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