Nacional-Académico de Viseu adiado para domingo por falta de visibilidade

O encontro entre o Nacional e o Académico de Viseu, referente à 11.ª jornada da I Liga de futebol, foi adiado para este domingo, às 15h30, devido ao forte nevoeiro que se faz sentir na Choupana, impossibilitando a realização da partida prevista para a tarde deste sábado, no Estádio da Madeira.

As condições meteorológicas adversas que afectam a Região, associadas à passagem da depressão Bruna, condicionaram fortemente a visibilidade no recinto desportivo, impedindo que estivessem reunidas as condições necessárias para o início do encontro. Cumprido o período de espera regulamentar de 30 minutos, foi confirmado o adiamento da partida para amanhã, à mesma hora.

Apesar da decisão, as previsões meteorológicas apontam para um agravamento do estado do tempo durante o dia de domingo, situação que levou o presidente do Nacional, Rui Alves, a criticar a posição assumida pelo Académico de Viseu, que exigiu o cumprimento dos regulamentos da Liga.

Todos nós sabemos que as previsões apontam para um agravamento das condições meteorológicas, mas existem regulamentos da Liga. O Académico de Viseu fez questão de exigir o cumprimento desses regulamentos, que determinam que amanhã teremos de estar aqui novamente, perante, porventura, uma situação semelhante Rui Alves, presidente do Nacional

Rui Alves considera que deveria ter prevalecido o bom senso, tendo em conta a possibilidade de o cenário se repetir este domingo. "Acho que há aqui alguma falta de bom senso, tendo em conta as previsões meteorológicas. Espero que estejam erradas, porque, caso contrário, teremos uma situação semelhante", lamentou.

Questionado sobre a possibilidade de a partida ser reagendada directamente para o fim-de-semana de 21 e 22 de Novembro, reservado à Taça de Portugal, competição da qual ambas as equipas já foram eliminadas, o presidente do Nacional admitiu que essa seria uma solução mais razoável. "Com a tecnologia actualmente disponível, as falhas nas previsões meteorológicas são cada vez menos prováveis. Por isso, acho que não faria muito sentido insistir na realização do jogo durante este fim-de-semana", sustentou.

Ainda assim, reconheceu que os regulamentos têm de ser respeitados e que o Nacional nada pode fazer perante a posição assumida pelo adversário. "Quando imperam o bom senso e o equilíbrio, as soluções aparecem. Quando uma das partes não procura esse equilíbrio, não há acordo. É tão simples quanto isso. É futebol", rematou Rui Alves.

Desta forma, Nacional e Académico de Viseu deverão voltar a encontrar-se este domingo, às 15h30, no Estádio da Madeira, caso as condições meteorológicas permitam a realização da partida.