Depressão Bruna provoca 111 ocorrências na Madeira e mobiliza 220 operacionais

A depressão Bruna provocou 111 ocorrências na Região Autónoma da Madeira entre as 08h00 e as 23h00 de sábado, 7 de Novembro, mobilizando 220 operacionais e 88 meios técnicos, segundo o balanço mais recente do Serviço Regional de Protecção Civil.

As quedas de árvores foram a situação mais frequente, com 47 registos, seguindo-se 28 inundações, 16 intervenções de limpeza de vias e sinalização de perigo e oito movimentos de massa. Foram ainda contabilizados dois desabamentos de estruturas, três quedas de elementos de construção, três quedas de redes eléctricas, uma remoção de elementos em risco, um desentupimento e dois patrulhamentos e acções de vigilância.

O Funchal concentrou 55 ocorrências, seguindo-se Santa Cruz, com 22. Câmara de Lobos e Calheta registaram nove cada, Machico e São Vicente cinco cada, Porto Moniz três, Ribeira Brava, Ponta do Sol e Santana uma ocorrência cada.

O mau tempo obrigou também ao encerramento ou condicionamento de várias estradas e acessos. No Funchal, estão interditas a ER107-1, no acesso à Eira do Serrado, e a estrada florestal entre aquela zona e o Pico do Areeiro.

Há ainda condicionamentos em Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Ribeira Brava, Santa Cruz e São Vicente. No Porto Moniz, a ER101 está encerrada entre as Portas da Vila, em Santa, e as Achadas da Cruz. Em Santa Cruz, estão também encerradas a ER110, entre a Camacha e o Santo, e a ER215, na Meia Serra.

Mantêm-se igualmente encerrados os percursos pedestres classificados da Região.