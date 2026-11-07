Voos que não conseguiram aterrar apanhados em vídeo

Num dia de muito vento e dezenas de cancelamentos no Aeroporto da Madeira, não faltaram os vídeos de tentativas frustradas de aterragens de voos que vinham trazer e buscar passageiros.

Aeroporto da Madeira já soma 37 voos cancelados Depressão 'Bruna' está a provocar constrangimentos nas ligações aéreas de e para a Região

Como tem sido noticiado, pelo menos 37 voos foram cancelados, é o caso destes dois voos apanhados na tentativa falhada, o primeiro da Condor e o segundo da Easyjet.

Os vídeos foram captados e cedidos gentilmente peplo Madeira Aviation Spotting.

Também não faltam vídeos na internet destes momentos de alguma tensão para todos, sobretudo para quem vai a bordo. Caso deste passageiro que filmou o momento que o seu voo cancelava a aterragem na Madeira.