Mau tempo encerra estradas e acessos à orla costeira em vários concelhos da Madeira

As condições meteorológicas adversas provocadas pela depressão Bruna levam ao encerramento de várias estradas, acessos à orla costeira e percursos pedestres na Região Autónoma da Madeira. A actualização foi feita ainda esta noite pelo Serviço Regional de Protecção Civil.

No Funchal, estão encerradas a ER107-1, estrada de acesso à Eira do Serrado, a partir do entroncamento com a ER107, que dá acesso ao Curral das Freiras, e a estrada florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro.

Em Câmara de Lobos, as interdições abrangem a Estrada da Boca dos Namorados, a Estrada da Corrida, a norte do entroncamento com o Caminho do Poço da Corrida, a Estrada José Avelino Pinto, na freguesia do Estreito, e os acessos municipais à orla costeira.

Na Ponta do Sol, estão encerrados os cais da Ponta do Sol e da Madalena do Mar, assim como os acessos pedonais às levadas Nova e do Moinho.

Na Ribeira Brava, encontram-se interditos o passeio marítimo entre a Ribeira Brava e a Tabua, a ER105, na zona da antiga Pousada dos Vinháticos e da Encumeada, e a ER228, entre a Encumeada e a Achada do Beirão, no Rosário. Este último troço está também encerrado no concelho de São Vicente.

Em Santa Cruz, a ER202 está encerrada entre o entroncamento da Estrada da Santagro e a Meia Serra.

No Porto Santo, o Cais Velho da Cidade também está encerrado.

Todos os percursos pedestres classificados da Região Autónoma da Madeira permanecem encerrados.

As autoridades apelam ao respeito pelas interdições e pela sinalização colocada nas vias e nos locais de risco.