O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou a costa sul e as regiões montanhosas da Madeira sob aviso amarelo para a chuva, esta quinta-feira, devido às previsões de aguaceiros por vezes fortes, que podem ser acompanhados de trovoada.

Tanto na costa Sul, como nas regiões montanhosas, o aviso vigora entre as 9 e as 15 horas (UTC), sendo retomado entre a meia noite e as 15 horas do dia seguinte, sexta-feira, 6 de Novembro.

Nos últimos dias, as autoridades têm emitido várias recomendações que devem ser acatadas pela população em caso de mau tempo. Parao fim-de-semana está previsto um agravamento do estado do tempo.