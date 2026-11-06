Pedra cai na estrada da Serra de Água

Uma pedra de alguma dimensão caiu, perto das 9h00, na berma da estrada que liga a Ribeira Brava à Serra de Água, no troço entre a Meia Légua e a zona da Poncha.

Os Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol mobilizaram três elementos e uma viatura para sinalizar o local. A remoção da pedra ficará a cargo das Estradas da Madeira. A circulação não sofreu constrangimentos significativos, uma vez que o pedregulho ficou na berma.