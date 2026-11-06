Pedra cai na estrada da Serra de Água
Queda ocorreu no troço acima da zona da Meia Légua
Uma pedra de alguma dimensão caiu, perto das 9h00, na berma da estrada que liga a Ribeira Brava à Serra de Água, no troço entre a Meia Légua e a zona da Poncha.
Os Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol mobilizaram três elementos e uma viatura para sinalizar o local. A remoção da pedra ficará a cargo das Estradas da Madeira. A circulação não sofreu constrangimentos significativos, uma vez que o pedregulho ficou na berma.
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