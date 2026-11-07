Chão do Areeiro acumula 66 litros de chuva por metro quadrado em seis horas

A estação meteorológica do Chão do Areeiro acumulou 66 litros de precipitação por metro quadrado em seis horas, até às 23h00 deste sábado, um valor correspondente ao limiar de aviso vermelho.

No mesmo período, foram registados 55,1 milímetros de chuva em apenas três horas, confirmando a intensidade da precipitação associada à passagem da depressão Bruna pela Madeira.

No Monte, a precipitação também atingiu valores muito elevados, com 38,9 milímetros numa hora, ficando perto do limiar de aviso vermelho para esse intervalo.

Nos Prazeres, a chuva torrencial fez acumular 17,4 litros por metro quadrado em apenas dez minutos, evidenciando a intensidade dos aguaceiros em períodos muito curtos.