Madeira aposta na autonomia energética para enfrentar o futuro

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, defende que a autonomia energética é uma questão estratégica para a Madeira, sobretudo num contexto internacional marcado pela incerteza e pelos desafios que se colocam aos territórios insulares.

Na cerimónia que assinalou a entrada em funcionamento dos novos equipamentos de produção de energia renovável no Porto Santo, o governante sublinhou que a redução da dependência externa constitui uma das prioridades do Executivo regional.

Há 11 anos que temos vindo a defender a importância da autonomia estratégica, que, no actual contexto internacional de incerteza, se tornou ainda mais relevante. Falamos de autonomia alimentar, de conectividade, tanto digital como física, e, sobretudo, de autonomia energética Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

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Nesse sentido, este investimento agora concretizado na 'ilha dourada' representa um avanço na estratégia de independência energética da Região. "Este é um passo muito importante que hoje damos para garantir uma autonomia estratégica ao nível da energia na Região Autónoma da Madeira", frisou.

O chefe do Executivo madeirense alertou ainda para as dificuldades que a Europa atravessa, defendendo que as decisões políticas devem antecipar os desafios que poderão surgir nos próximos anos. "É por isso que as decisões tomadas ao nível político tenham um sentido prospectivo, tendo em conta as dificuldades do futuro, a médio e longo prazo", referiu.

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Albuquerque assegurou que foi precisamente com essa visão que o Governo Regional avançou com os investimentos no Porto Santo, com o intuito de garantir melhores condições para o Porto Santo e os seus habitantes.

"Este foi um investimento que pretende assegurar o crescimento e o desenvolvimento equilibrado da ilha, reforçar a sua capacidade de resposta às necessidades da população e garantir melhores condições de vida aos porto-santenses", referiu.

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Por fim, o presidente do Governo Regional também destacou o papel da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) na concretização dos investimentos, deixando um palavra de reconhecimento aos seus funcionários e técnicos, bem como ao presidente da empresa, Francisco Taboada.

"Não é uma empresa qualquer. É uma empresa que nos orgulha, pelo trabalho que tem desenvolvido e pela sua capacidade de inovação, modernização e transformação. É um exemplo de eficácia e de capacidade de concretização", sublinhou.

A esse propósito recordou que o primeiro projecto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) a avançar no País foi precisamente o da reformulação da Central Hidroeléctrica da Serra de Água. "Quando outros projectos ainda estavam numa fase inicial, esta intervenção já estava em execução", frisou.