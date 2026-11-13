Ministra do Ambiente visita o Porto Santo

A Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, realiza esta sexta-feira uma visita à ilha do Porto Santo, para acompanhar o encerramento total dos grupos geradores da Central Térmica, responsáveis pela produção de energia elétrica da ilha, passando esta a ser integralmente produzida por fontes renováveis.

Esta iniciativa será acompanhada pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. O primeiro momento do programa será a visita à Central Térmica, pelas 15 horas, seguida da central dessalinizadora, às 16 horas.

O programa da Ministra do Ambiente conta ainda com uma visita à Vila Baleira, acompanhada pelo Presidente do Governo Regional da Madeira e pelo Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, a partir das 17h30.

Outros destaques da agenda:

09h00 – Seminário ‘Conhecimento que Protege: Educação para a Sexualidade e os Afectos como Pilar da Saúde e da Cidadania’, que se realiza no auditório da Direcção Regional dos Arquivos, Bibliotecas e do Livro.

10h00 – Reunião de Câmara da Ponta do Sol

11h00 – Assinatura de contratos do CRIE e do eJovem, no Auditório da Secretaria Regional da Inclusão.

12h00 – Iniciativa política do PS, na Piscina da Ponta do Sol

14h30 – Iniciativa política do CDS, na Estrada do Livramento.

19h00 – Sessão dedicada ao desenvolvimento de agentes de Inteligência Artificial, promovida pela Google Developer Group Madeira, na Delegação Regional da Ordem dos Engenheiros.

20h30 – Madeira Fighting Championship, no Estádio do Marítimo

Efemérides

1460 -- Morre, com 66 anos, o infante D. Henrique, foi o principal impulsionador da expansão ultramarina.

1850 -- Nasce, o escocês Robert Louis Stevenson, escritor e ensaísta, autor de "A Ilha do Tesouro" (1881) e "O Estranho Caso Dr. Jekyll e do Sr. Hyde" (1886).

1868 -- Morre, com 76 anos, o compositor italiano Gioacchino Rossini, autor das óperas "O Barbeiro de Sevilha" (1816) e "Guilherme Tell" (1829).

1940 - Estreia-se, em Nova Iorque, o filme "Fantasia", clássico da animação de Walt Disney.

1961 - A Comissão de Tutela das Nações Unidas (ONU) condena a política colonial portuguesa.

1963 -- Em jogo a contar para os oitavos de final da Taças das Taças, o Sporting recebe e vence o Apoel Nicósia por impressionantes 16-1, que constituem recorde das competições organizadas pela UEFA. Mascarenhas é um dos destaques ao apontar 6 golos. Na segunda mão, no Chipre, os leões vencem por 2-0.

1966 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) condena a aliança entre os Governos de Portugal, Rodésia e África do Sul.

1972 - O Comité de Descolonização das Nações Unidas (ONU) reconhece os movimentos de libertação de Angola, Moçambique e Guiné legítimos representantes dos seus povos.

1974 - Morre, aos 72 anos, o ator e cineasta italiano Vittorio de Sica, realizador de "Ladrões de Bicicleta" (1948), Óscar para Melhor Filme Estrangeiro.

- Yasser Arafat, líder da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), defende, na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), a criação de um estado palestiniano congregando cristãos, muçulmanos e judeus.

1975 - A Organização Mundial de Saúde anuncia que o continente asiático se encontra livre da varíola.

1982 - Abre o Memorial aos mortos no Vietname, em Washington, Estados Unidos.

1983 - Portugal qualifica-se pela 1.º vez para o Europeu de futebol.

1984 - O Governo da Polónia declara ilegais os grupos para a defesa dos direitos humanos formados no país.

1985 - Na erupção do vulcão Nevado del Ruiz, na Colômbia, inativo há 400 anos, morrem mais de 23 mil pessoas, a maioria na cidade de Armero, localizada a 48 km da base do vulcão.

1994 - Os suecos aprovam, em referendo, a adesão à União Europeia.

2001 - Guerra do Afeganistão. Tomada de Cabul e de Herat pelas forças da Aliança do Norte.

2002 - O Prestige, petroleiro com pavilhão das Bahamas, carregado com 77 mil toneladas de combustível, encalha a 28 milhas a oeste do cabo Finisterra, na Galiza.

2003 - O Governo português anuncia a venda de cerca de 11 mil milhões de euros de créditos vencidos do Estado e da Segurança Social a uma instituição financeira.

2005 - Violência nos bairros suburbanos da Bélgica. Durante a madrugada são detidas 50 pessoas e incendiadas várias dezenas de viaturas em diferentes cidades do país.

2006 - A ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima, apresenta na reunião do Conselho da União Europeia de Educação, Juventude e Cultura, em Bruxelas, a candidatura de Guimarães a Capital Europeia da Cultura 2012, dia em que são anunciadas as vencedoras para 2010.

- A União Europeia afirma em comunicado que não reconhece o "referendo" sobre a independência da Ossétia do Sul, região separatista da Geórgia, nem os seus resultados.

- As estações do Metro do Porto e a Biblioteca e Centro de Artes de Sines vencem o Grande Prémio Enor 2006, atribuído em Vigo, Espanha, aos arquitetos portugueses Souto Moura e Aires Mateus.

2007 - A empresa estatal de eletricidade da África do Sul Eskom assina contratos no montante de 33 mil milhões de randes (3,4 mil milhões de euros) com duas multinacionais para a construção da maior central geradora de eletricidade por queima de carvão do mundo.

2009 - Caso Freeport. As autoridades inglesas arquivam a investigação por falta de provas que suportem a acusação de corrupção a Charles Smith, na adjudicação do complexo comercial de Alcochete.

2010 - A opositora birmanesa Aung San Suu Kyi, é libertada, após sete anos e meio consecutivos em prisão domiciliária, pela junta militar.

2011 - A longa-metragem "Twilight Portrait", de Angelina Nikonova, conquista o Prémio de Melhor Filme do Lisbon & Estoril Film Festival 2011.

2013 - O Departamento Central de Investigação e Ação Penal arquiva o inquérito ao vice-presidente de Angola, Manuel Domingos Vicente, a um outro arguido e a uma empresa de investimentos e telecomunicações.

- Um tribunal galego determina não haver responsabilidade penal imputável pelo acidente do Prestige, em Espanha, e atribui o acidente a um falhanço estrutural cuja origem "ninguém sabe precisar", absolvendo os três arguidos acusados no processo.

- O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulga a avaliação à oitava e nona revisões do Programa de Assistência Económica e Financeira. O líder da missão do FMI para Portugal, Subir Lall, garante que não foi discutido qualquer plano B com o Governo em caso de novos chumbos do Tribunal Constitucional, mas que o Governo terá de encontrar alternativas.

2014 - A Polícia Judiciária detém 11 pessoas suspeitas de corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de influência e peculato, no âmbito de uma investigação sobre atribuição de vistos 'gold'. O diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Manuel Jarmela Palos, é um dos detidos.

- O Governo aprova em Conselho de Ministro a reabertura do processo de privatização da TAP, pela alienação de ações representativas de até 66% do capital social da TAP SGPS.

- Morre, com 97 anos, o poeta brasileiro Manoel de Barros.

2015 - Atentados em vários locais de Paris, França, (no Estádio de França, nos restaurantes Petit Cambodge, La Belle Equipe e Le Comptoir Voltaire, nos bares Le Carillon e La Bonne Bière, e na sala de concertos Bataclan) fazem 129 mortos e cerca de 300 feridos. Os atentados são reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

- A Liga Nacional para a Democracia, o maior partido da oposição na Birmânia, liderado por Aung San Suu Kyi, conquista a maioria no parlamento, nas eleições realizadas no dia 08.

2017 - A União Europeia decide, por unanimidade, aplicar sanções à Venezuela, incluindo um embargo de armas e outro material "que possa ser usado para a repressão interna".

2018 -- Michel Barnier, o negociador da União Europeia para o "Brexit", anuncia acordo para a saída do Reino Unido a 29 de março de 2019. A União Europeia aprova.

2019 - Morre, aos 82 anos, Manuel Jorge Veloso, músico e compositor, um dos fundadores do Quarteto do Hot Club de Portugal.

2020 - O português Iuri Leitão conquista a medalha de bronze na prova de omnium dos Europeus de ciclismo de pista, o seu terceiro pódio em outras tantas participações em Plovdiv, Bulgária.

2021 - A 26.º Conferência do clima das Nações Unidas, COP26, que decorreu entre os dias 01 e 13 em Glasgow, Reino Unido, adota formalmente a declaração final da COP26, com uma alteração de última hora proposta pela Índia que suaviza o apelo ao fim do uso de carvão.

2023 - João Galamba apresenta o pedido de demissão do cargo de ministro das Infraestruturas, por considerar que é a única decisão possível para assegurar à família a tranquilidade e discrição a que têm direito.

- O presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, é condenado a perda de mandato e ao pagamento de uma multa de 8.400 euros por uso, de forma pessoal, de um veículo elétrico do município.

2025 - Portugal lança a primeira Loja do Cidadão virtual com 150 serviços públicos para particulares e empresas, que terão também disponível o atendimento por vídeo chamada com marcação.

- A União Geral de Trabalhadores (UGT) aprova a decisão de avançar, com a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP), para uma greve geral em 11 de dezembro, contra o anteprojeto do Governo de reforma da legislação laboral.

Há metafísica bastante em não pensar em nada. Fernando Pessoa/Alberto Caeiro (1888-1935), poeta português.

Este é o tricentésimo décimo oitavo dia do ano. Faltam 48 dias para o termo de 2026.