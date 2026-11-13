Aguaceiros na tarde desta sexta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que esta sexta-feira, 13 de Novembro, seja marcada por períodos de céu muito nublado, bem como por períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos, em especial nas terras altas e a partir da tarde.

Quanto ao vento, deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de oeste, rodando para noroeste a partir da tarde.

No Funchal, deverão registar-se períodos de céu muito nublado, bem como a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos, em especial a partir da tarde.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros.

Costa Sul: Ondas de oeste/sudoeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo

gradualmente para 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 22/23 ºC