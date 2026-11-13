Porto Santo dá exemplo à Europa

A ministra do Ambiente e Energia apontou o Porto Santo como “um exemplo” a seguir por outros territórios insulares europeus e destacou o pioneirismo da ilha na produção de electricidade a partir de fontes renováveis.

“O Porto Santo é a primeira ilha das regiões ultraperiféricas” a atingir este patamar, sublinhou a governante, que considerou que a Madeira está “muito à frente” de outros arquipélagos, como os Açores, as Canárias e as regiões insulares francesas, no processo de transição energética.

A responsável defendeu que esta aposta assume particular importância nas ilhas, onde a ausência de interligações eléctricas com outros territórios torna a autonomia energética ainda mais necessária. No caso do Porto Santo, a questão ganha uma dimensão acrescida, uma vez que o abastecimento de água depende da dessalinização, um processo que exige um elevado consumo de electricidade.

Soberania de energia é também soberania da água

A ministra deixou ainda elogios à capacidade técnica e de inovação da Região, reconhecendo o contributo dos profissionais da Empresa de Electricidade da Madeira e da Agência Regional da Energia e Ambiente para a concretização do projecto. “Os estudos são muito bonitos, mas depois é preciso fazer e acabar a obra. E aqui acaba-se obra” afirmou, realçando a capacidade de transformar o conhecimento e o investimento em resultados concretos.