Homem desaparecido em São Roque resgatado com vida

O homem que estava dado como desaparecido na sequência do transbordo de um ribeiro no Caminho da Igreja Velha, na freguesia de São Roque, no Funchal, foi resgatado com vida.

O homem, com 78 anos, encontrava-se na garagem quando o ribeiro transbordou, na sequência da chuva intensa associada à passagem da depressão Charles pela Madeira.

Foto RTP-Madeira

Aparentemente bem e sem ferimentos de maior gravidade, o homem foi resgatado por operacionais dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, auxiliados por agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A vítima será agora transportada para o hospital, para receber assistência médica e ser submetida a uma avaliação mais detalhada do seu estado de saúde.