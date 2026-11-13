Porto Santo dá passo histórico rumo à independência energética

O Porto Santo entrou, esta sexta-feira, numa nova era energética. Pela primeira vez, a ilha passou a reunir condições para assegurar a totalidade do consumo de electricidade através de fontes renováveis, permitindo desligar os grupos geradores da Central Térmica. Um marco histórico que deverá repetir-se durante mais de 200 dias por ano, colocando a ‘ilha dourada’ na linha da frente da transição energética.

A transformação resulta de um investimento que combina a força do vento, a energia solar e a capacidade de armazenamento em baterias, reduzindo substancialmente a necessidade de recorrer aos combustíveis fósseis.

O novo parque eólico, equipado com dois aerogeradores de 3,8 megawatts (MW) cada, acrescenta 7,6 MW de potência instalada. A este investimento junta-se um novo parque fotovoltaico de 4 MW, que reforça os 2 MW já existentes, e um sistema de baterias com capacidade de armazenamento de 20 megawatts-hora (MWh).

No total, o Porto Santo passa a dispor de cerca de 14 MW de potência renovável instalada, numa combinação que permitirá aproveitar melhor os recursos naturais e garantir maior estabilidade no abastecimento eléctrico.

Apesar de a central térmica deixar de funcionar nos períodos de produção totalmente renovável, continuará disponível para responder a eventuais necessidades.

Foi precisamente essa a ressalva deixada pela ministra do Ambiente e Energia, que marcou presença neste momento histórico e sublinhou que a transição será gradual.

O objectivo é funcionar o máximo de tempo possível a 100% com energias renováveis

A governante destacou que o investimento de 34 milhões de euros representa muito mais do que uma mudança na forma de produzir electricidade. “É uma aposta no futuro, no ambiente, na qualidade do ar, na luta contra as alterações climáticas e na segurança do abastecimento”, salientou.

Uma das principais vantagens apontadas prende-se com a redução da dependência dos combustíveis fósseis, cujo transporte até ao Porto Santo está sujeito a constrangimentos logísticos, condições meteorológicas adversas e instabilidades internacionais.

“É auto-suficiência, é soberania, é uma aposta na sustentabilidade, no ambiente e na competitividade”, defendeu.

A ministra considera ainda que a aposta nas renováveis poderá contribuir para proteger os consumidores das oscilações dos preços da energia, uma vez que a produção local a partir do vento e do sol reduz a exposição aos custos dos combustíveis importados.

“O aumento gradual da percentagem de energias renováveis já tem permitido conter os preços da electricidade nos últimos anos. Penso que, este ano, o aumento foi de apenas 1%, um valor muito inferior à inflação e à subida dos preços da energia, que ronda os 15% quando falamos de produção exclusivamente térmica”, finalizou.