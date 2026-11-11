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Depressão Charles Madeira

Baixa de Machico totalmente inundada

Vídeos do fotojornalista Rui Silva/ASPRESS ilustram o estado em que se encontra o concelho

A baixa de Machico encontra-se totalmente inundada, na sequência da chuva intensa que tem atingido o concelho devido à passagem da depressão Charles pela Madeira.

A precipitação persistente provocou uma acumulação significativa de água nas ruas do centro da cidade, deixando a zona da baixa tomada pelas inundações.

Caudal da ribeira preocupa em Machico

Chuva intensa já provocou inundações na baixa, mas não há necessidade de realojamentos

O presidente da Câmara Municipal de Machico, Hugo Marques, já tinha alertado, durante a madrugada, para as dificuldades do sistema de drenagem de águas pluviais em dar resposta à quantidade de precipitação registada.

O autarca manifestou também preocupação com o aumento do caudal da Ribeira de Machico, sobretudo devido à possibilidade de a subida da maré dificultar o escoamento da água na zona da foz.

130 ocorrências registadas na Madeira

O número de ocorrências relacionadas com a passagem da depressão Charles pela Madeira subiu para 130, de acordo com o mais recente balanço do Serviço Regional de Protecção Civil.&nbsp;

Machico tem sido um dos concelhos mais afectados pela passagem da depressão Charles, concentrando 28 das 130 ocorrências contabilizadas no último balanço do Serviço Regional de Protecção Civil.

Também a circulação rodoviária na Estrada dos Maroços, na freguesia de Machico, está interdita na sequência de uma derrocada que provocou a acumulação de materiais na via, junto à antiga escola dos Maroços.

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