Baixa de Machico totalmente inundada

A baixa de Machico encontra-se totalmente inundada, na sequência da chuva intensa que tem atingido o concelho devido à passagem da depressão Charles pela Madeira.

A precipitação persistente provocou uma acumulação significativa de água nas ruas do centro da cidade, deixando a zona da baixa tomada pelas inundações.

Caudal da ribeira preocupa em Machico Chuva intensa já provocou inundações na baixa, mas não há necessidade de realojamentos

O presidente da Câmara Municipal de Machico, Hugo Marques, já tinha alertado, durante a madrugada, para as dificuldades do sistema de drenagem de águas pluviais em dar resposta à quantidade de precipitação registada.

O autarca manifestou também preocupação com o aumento do caudal da Ribeira de Machico, sobretudo devido à possibilidade de a subida da maré dificultar o escoamento da água na zona da foz.

130 ocorrências registadas na Madeira O número de ocorrências relacionadas com a passagem da depressão Charles pela Madeira subiu para 130, de acordo com o mais recente balanço do Serviço Regional de Protecção Civil.

Machico tem sido um dos concelhos mais afectados pela passagem da depressão Charles, concentrando 28 das 130 ocorrências contabilizadas no último balanço do Serviço Regional de Protecção Civil.

Também a circulação rodoviária na Estrada dos Maroços, na freguesia de Machico, está interdita na sequência de uma derrocada que provocou a acumulação de materiais na via, junto à antiga escola dos Maroços.