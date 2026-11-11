Chão do Areeiro supera os 500 litros de chuva em 24 horas

A passagem da depressão Charles pela Madeira está a provocar acumulados muito elevados de precipitação. Até às 9 horas desta quarta-feira, o Chão do Areeiro já tinha registado 502,7 litros por metro quadrado nas últimas 24 horas, dos quais 406,9 litros nas últimas 12 horas.

Na mesma estação, a precipitação atingiu 65,4 mm/1h, considerando o valor extremo, e 249,5 mm/6h. Este último registo ultrapassa largamente o limiar de aviso vermelho, fixado acima dos 60 mm neste intervalo.

Também o Pico Alto, o Monte e Santo da Serra ultrapassaram os 40 mm/1h, com registos de 60,0, 46,4 e 40,9 mm, respectivamente, nos períodos extremos. Estas quatro estações — Chão do Areeiro, Pico Alto, Monte e Santo da Serra — atingiram os critérios de aviso vermelho nos dois intervalos de precipitação: uma e seis horas.

No intervalo de seis horas, oito estações atingiram valores superiores a 60 mm. Além do Chão do Areeiro, destacam-se São Vicente, com 143,2 mm, Santo da Serra, com 132,4 mm, Pico Alto, com 129,3 mm, e Pico do Areeiro, com 125 mm. O Monte registou 88,4 mm, os Prazeres 78,5 mm e Santa Cruz/Aeroporto 62,3 mm.

Quanto aos acumulados de 24 horas, depois do Chão do Areeiro, os valores mais elevados foram registados no Pico do Areeiro, com 265,9 mm, no Pico Alto, com 262 mm, em Santo da Serra, com 256,7 mm, e em São Vicente, com 252,1 mm.

O vento também registou rajadas de forte intensidade. Seis estações assinalaram valores iguais ou superiores a 100 km/h. O registo máximo foi observado no Chão do Areeiro, com 136 km/h desde a meia-noite, acima do limiar de aviso vermelho para as terras altas, fixado nos 130 km/h.

Na estação de Santa Cruz/Aeroporto, a rajada máxima chegou aos 126 km/h, enquanto no Caniçal atingiu os 122 km/h. A Selvagem Grande registou igualmente 116 km/h, o Pico Alto 108 km/h e a Cancela/SRPC 105 km/h.