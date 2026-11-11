Areeiro já acumulou 355 litros em 12 horas e registou rajadas de 136 km/h

A passagem da depressão Charles pela Madeira está a deixar acumulados muito significativos de precipitação, com sete estações meteorológicas a registarem valores correspondentes ao aviso vermelho até às 4 horas desta quarta-feira. O Chão do Areeiro destaca-se dos restantes locais, com 237,1 litros por metro quadrado (mm) em seis horas e um total de 355 mm/12h.

Na mesma estação, a precipitação atingiu 56,5mm/1h, ultrapassando também o limiar de aviso vermelho para este intervalo. No período de seis horas, o acumulado chegou aos 237,1 mm, considerando o registo extremo.

Entre as restantes estações com valores de aviso vermelho, São Vicente apresentava 143,2 mm/6h, seguido de Santo da Serra, com 132,4 mm, e do Pico do Areeiro, com 125 mm. No Pico Alto, o extremo atingia 119,7 mm, enquanto no Monte chegava aos 88,4 mm. Nos Prazeres foram registados 78,5 mm no mesmo período.

Também o vento está a atingir valores extremos. O Chão do Areeiro registou rajada de até 136 km/h desde a meia-noite, ultrapassando o limiar de aviso vermelho para as terras altas, fixado acima dos 130 km/h.

Na estação de Santa Cruz/Aeroporto, o vento chegou aos 126 km/h, e no Caniçal, aos 122 km/h. No Pico Alto, a rajada máxima desde as 00 horas atingiu os 108 km/h. No total, quatro estações já registaram rajadas superiores a 100 km/h.