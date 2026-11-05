Literatura infantil ajuda crianças a enfrentar medos e compreender emoções

A importância da literatura infantil na compreensão das emoções, na superação dos medos e na transmissão de valores estará em destaque na 8.ª Festa Literária Infantil do Grémio Literário da Madeira, que decorrerá no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, entre as 10h30 e as 12h30, tendo como protagonista a escritora madeirense Manuela Vieira.

Através de personagens como Valentina, uma menina que sonha ser bailarina, a autora procura mostrar aos mais novos que os medos e as inseguranças não devem impedir a concretização dos sonhos. Já a história de Maria Campinas explora o universo da imaginação e das relações familiares. A escritora é também autora de ‘Fecha a Torneira Quando Lavares os Dentes’, obra integrada no Plano Nacional de Leitura.

A iniciativa, que reúne mais de 170 participantes inscritos, contará com apresentações de alunos de três estabelecimentos de ensino do concelho, momentos de animação e uma homenagem à escritora. O encontro é promovido pelo Grémio Literário da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta quinta-feira, dia 5 de Novembro.

Agenda

09h00 - reunião plenária da Assembleia Legislativa da Madeira, com uma ordem de trabalhos que inclui várias iniciativas legislativas relacionadas com a saúde, segurança rodoviária, defesa dos consumidores e desenvolvimento regional.

09h30 - reunião de vereação da Câmara Municipal do Funchal.

11h00 - entrega dos Kits de Emergência Infantil às escolas do 1.º ciclo da Região, na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, com a realização de um exercício público nacional ‘A Terra Treme’.

17h30 - inauguração da exposição 'Che cosa sono le nuvole?', do artista plástico Nuno Henrique, na Torre do Capitão - Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro.

Efemérides

1605 - É descoberta a "conspiração da pólvora", para destruição do Parlamento inglês, preparada por Guy Fawkes.

1914 - O Reino Unido anexa Chipre.

1962 - A Assembleia Geral das Nações Unidas propõe o termo das experiências nucleares a partir de 01 de janeiro de 1963.

1970 - É publicada a reforma da missa católica, aprovada no âmbito do Concílio Vaticano II do Papa João XXIII.

1996 - William Jefferson Clinton, Bill Clinton, é reeleito Presidente dos Estados Unidos, com cerca de 50% dos votos.

Foto Arquivo

2004 - O plano do comissário europeu da Justiça e Assuntos Internos António Vitorino para as políticas de imigração e asilo é adotado pela União Europeia.

2005 - Apresentação da iniciativa de formação profissional Novas Oportunidades para o envolvimento de 650 mil jovens e 1 milhão de trabalhadores ativos em cursos técnicos e profissionais, até 2010.

2006 - O antigo Presidente iraquiano Saddam Hussein é condenado à morte por enforcamento, por crimes contra a humanidade, pelo massacre de 148 aldeões xiitas de Doujail, em 1982. É decretado o recolher obrigatório em Bagdad e em duas províncias do país e encerrado o aeroporto da capital. A condenação à morte do antigo líder iraquiano é saudada por Londres, Washington e Teerão. A presidência holandesa da União Europeia pede que a pena de morte não seja aplicada e a Amnistia Internacional põe em dúvida a imparcialidade do processo. A Rússia considera o julgamento de Saddam um assunto interno do Iraque e a China não comenta.

2007 - Dezasseis mortos e 21 feridos, cinco deles em estado grave, é o balanço da colisão de entre um autocarro e um ligeiro, na A-23, próximo de Vila Velha do Ródão. O autocarro transportava alunos da Universidade sénior de Castelo Branco.

2008 - Barack Hussein Obama II, Barack Obama, é eleito 44.º Presidente dos Estados Unidos, tornando-se no primeiro Presidente negro. Obtém 52 por cento do voto popular, contra 46 por cento para o seu adversário republicano John McCain.

Foto Arquivo

2009 - Um psiquiatra do exército norte-americano, major Nidal Malik Hasan, mata 13 militares a tiro, durante uma cerimónia a decorrer no Fort Hood, no Texas, a maior base do país, local de chegada e partida de militares em missão no Iraque.

2010 - Um avião da companhia aérea cubana Aerocaribbean cai numa zona montanhosa da região de Guasimal, na província de Sancti Spiritus, no centro de Cuba, matando os seus 68 ocupantes, entre eles 28 estrangeiros.

2011 - O Benfica conquista pela primeira vez na sua história a Taça Continental de hóquei em patins, ao beneficiar da falta de comparência dos espanhóis do Liceo da Corunha, no Pavilhão Municipal de Monserrate, em Viana do Castelo.

2014 - Marcos Freitas torna-se no primeiro jogador na história do ténis de mesa português a figurar no "top 10" da lista mensal da Federação Internacional, ao ser nono no mês de novembro.

Foto ITTF

2015 - O Governo aprova um pacote de medidas para entrar em vigor a 01 de janeiro, incluindo os cortes salariais da função pública revertidos em mais 20% e a manutenção da sobretaxa de solidariedade mas reduzida a 2,625%.

2017 - O presidente destituído da Catalunha, Carles Puigdemont, entrega-se à polícia belga numa delegação do Ministério Público de Bruxelas. A justiça belga decide deixar em liberdade condicional, com medidas cautelares, Carles Puigdemont e os quatro ministros regionais que se encontram em Bruxelas, na sequência de uma ordem de detenção europeia.

2021 - O novo decreto sobre a eutanásia é aprovado no parlamento com os votos a favor de grande parte bancada do PS, do BE, PAN, PEV, IL e das duas deputadas não inscritas, bem como 13 deputados do PSD.

2024 - O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, vence as eleições presidenciais, tornando-se o 47.º Presidente dos Estados Unidos.

2025 - Os países da União Europeia chegam a um acordo político para reduzir as emissões de CO2 em 90% até 2040, em relação a 1990. O acordo é alcançado por maioria qualificada, com a Eslováquia, a Hungria e a Polónia a votarem contra,

Foto Arquivo/DR

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