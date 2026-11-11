'Lobo Marinho' procurou refúgio na costa norte da Madeira

O navio-ferry Lobo Marinho teve de procurar refúgio na costa Norte da ilha da Madeira. A saída do Porto do Funchal deu-se pelas 6h30, enfrentando mar revolto e muita dificuldade para sair da baía.

A situação dever-se ao agravar das condições de atracagem no Porto do Funchal, onde as ribeiras despejaram uma grande quantidade de detritos e os ventos levaram a esta medida extraordinária de segurança. Mesmo porque o navio não tinha previsto viagem para hoje.

O DIÁRIO contactou o administrador da Porto Santo Line, Carlos perdigão Santos, que explicou o que aconteceu: “Por volta das seis e meia da manhã, o vento soprou com muita força naquela zona do Porto do Funchal e os cabos do navio começaram a sofrer muita resistência, e alguns deles acabaram por partir. Neste caso, o protocolo de segurança é o navio sair do porto, para não se danificar mais, e ficar ao largo. É isso que está a acontecer agora. Está na costa Norte, onde tem um pouco mais de protecção e, assim que a ondulação dentro do porto e o vento estiverem mais controlados, voltaremos a entrar para a nossa posição."

Isto, obviamente, num dia em que não estava previsto fazer viagem, que já tinha sido cancelada, acaba por ser uma situação pouco usual. Carlos Perdigão Santos salienta que as "condições extraordinárias" e, portanto, em situações destas tomam-se medidas extraordinárias.