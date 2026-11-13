Inflação faz estagnar salário bruto médio na Madeira que atinge 1.558 euros

A remuneração bruta total mensal média por trabalhador na Região Autónoma da Madeira atingiu os 1.558 euros no 3.º trimestre de 2026, traduzindo um aumento nominal de 5% face ao mesmo período do ano passado, aumento esse que quase desaparece à custa da inflação. Ainda assim, apesar da subida, o valor bruto permaneceu também 8,1% abaixo da média nacional, que se fixou nos 1.696 euros.

Os dados provisórios divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) mostram que a remuneração regular cresceu 5,5%, para 1.375 euros, enquanto a remuneração base aumentou 5,4%, atingindo os 1.320 euros.

Mas, o ponto de maior relevo, ou seja o dinheiro que chega mesmo ao bolso do trabalhador quando descontada a evolução dos preços na Região, os aumentos são bastante mais reduzidos. Em termos reais, a remuneração total avançou 0,5%, a remuneração regular 1% e a remuneração base 0,9%, em comparação com o 3.º trimestre de 2025.

Os resultados abrangem 112,7 mil postos de trabalho, mais 0,2% do que no período homólogo, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e subscritores da Caixa Geral de Aposentações de entidades com sede fiscal na Madeira.

Foto DREM

Construção e serviços de apoio com maiores aumentos

Por actividade económica, as subidas mais expressivas da remuneração bruta total registaram-se nas actividades administrativas e dos serviços de apoio, com um crescimento de 9,2%, e na construção, onde o aumento foi de 7,7%.

Também se destacam as empresas com 50 a 99 trabalhadores, cuja remuneração média cresceu 8,9%, e as que empregam entre cinco e nove trabalhadores, com uma subida de 6,6%.

O sector privado registou um aumento homólogo de 5,6%, enquanto as empresas classificadas como de baixa tecnologia industrial tiveram uma subida de 7,4%. Nos serviços pouco intensivos em conhecimento, a remuneração avançou 6,8%.

Na comparação com o País, a remuneração média regional ficou 138 euros abaixo dos 1.696 euros nacionais. Em termos nominais, a média nacional aumentou 4,9%, enquanto em termos reais a subida foi de 1,5%.

A actividade de produção e distribuição de electricidade, gás, vapor e ar condicionado apresentou a remuneração bruta total mais elevada, tanto na Madeira, com 3.502 euros, como no conjunto do País, com 3.076 euros.

Na Região, as empresas com 100 a 249 trabalhadores registaram a remuneração média mais elevada, de 1.816 euros. A nível nacional, o valor máximo verificou-se nas empresas com 250 a 499 trabalhadores, com 1.945 euros.

Privado sobe mais mas paga menos do que as Administrações Públicas

Na Madeira, a remuneração bruta total mensal média no sector privado fixou-se em 1.397 euros, após uma subida homóloga de 5,6%. Nas Administrações Públicas, o valor foi de 2.033 euros, com um aumento de 4%.

A nível nacional, a evolução foi semelhante: o sector privado registou uma subida de 5,1%, enquanto nas Administrações Públicas o crescimento foi de 4,1%.