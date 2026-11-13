Choque frontal na Cota 500 provoca três vítimas
Acidente ocorreu na zona do Laranjal, em Santo António
Um choque frontal entre duas viaturas, ocorrido perto das 8h45 na Cota 500, na zona do Laranjal, em Santo António, provocou três vítimas.
Os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram uma ambulância e uma viatura auto-chefe, num total de cinco elementos, tendo transportado uma das vítimas, do sexo masculino, com ferimentos ligeiros.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses empenharam cinco operacionais e uma viatura de desencarceramento, cuja intervenção acabou por não ser necessária, uma vez que as vítimas já se encontravam fora das viaturas.
A Cruz Vermelha Portuguesa também esteve no local com duas ambulâncias.
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