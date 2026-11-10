Rubina Leal defende aposta na prevenção da doença e na promoção da saúde

A Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, defendeu uma maior aposta na prevenção e na promoção da saúde, sublinhando o papel dos enfermeiros na antecipação de riscos, na prevenção da doença e no acompanhamento dos cidadãos. A posição foi afirmada na cerimónia de homenagem aos profissionais que completam 25 anos de inscrição na Ordem dos Enfermeiros e aos enfermeiros aposentados, iniciativa organizada pela respetiva Ordem profissional e acolhida pelo Parlamento Madeirense.

Na sua intervenção, Rubina Leal salientou que o aumento da longevidade, as doenças crónicas e a crescente complexidade dos cuidados exigem um sistema de saúde mais orientado para prevenir e acompanhar as pessoas ao longo da vida. Defendeu igualmente uma resposta que preserve a dignidade humana e assegure cuidados e conforto mesmo quando se esgotam as possibilidades de cura, valorizando a proximidade dos enfermeiros aos doentes e às famílias.

A Presidente do Parlamento madeirense destacou que esta orientação exige investimento nos profissionais, através da valorização das carreiras, da formação contínua, do reconhecimento das especializações e de condições adequadas ao exercício da enfermagem. Sublinhou ainda que as reformas do setor devem ser construídas com a participação destes profissionais, cujo conhecimento e experiência são fundamentais para melhorar a qualidade e a segurança dos cuidados.

No ano dos 50 anos da Autonomia, Rubina Leal reconheceu o contributo dos enfermeiros para o desenvolvimento do Serviço Regional de Saúde e prestou homenagem aos percursos de dedicação, rigor científico e responsabilidade dos profissionais distinguidos. A Presidente rematou a sua intervenção, com uma palavra de reconhecimento às suas famílias, que partilham as exigências de uma profissão marcada por turnos, horários difíceis e uma permanente responsabilidade pelo cuidado ao outro.