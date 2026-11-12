Chega critica aposta do PS em estudos e questiona consequências das drogas sintéticas

No debate da proposta socialista para a criação do Sistema Regional de Conhecimento, Monitorização e Avaliação da Saúde Mental, o deputado do Chega, Hugo Nunes, criticou aquilo que considerou ser uma insistência do PS na apresentação de "estudos, estudos e mais estudos", questionando a utilidade de continuar a produzir diagnósticos sem que isso se traduza necessariamente em respostas concretas para a população.

Dirigindo-se directamente à deputada socialista Marta Freitas, que falara antes sobre este projecto, Hugo Nunes contestou ainda as posições que atribuiu ao PS relativamente à liberalização das drogas sintéticas, considerando que o consumo destas substâncias constitui um dos factores que podem contribuir para problemas de saúde mental.

O deputado questionou, assim, a coerência da posição socialista, defendendo que a discussão sobre saúde mental deve contemplar também os factores associados ao consumo de substâncias psicoactivas e as suas consequências, para além da realização de estudos e da recolha de indicadores.

As declarações surgiram durante a discussão do projecto de decreto legislativo regional apresentado pelo PS, que pretende criar um sistema de monitorização e avaliação contínua da saúde mental na Madeira.