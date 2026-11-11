Três famílias obrigadas a abandonar casas na Serra de Água

A situação meteorológica agravou-se durante a madrugada desta quarta-feira, no concelho da Ribeira Brava, particularmente na freguesia da Serra de Água, onde o entupimento de uma passagem hidráulica provocou inundações em pelo menos quatro habitações, obrigando três famílias a abandonar as suas casas.

Em declarações ao DIÁRIO, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, explicou que a situação mais preocupante do município ocorreu numa zona da Serra de Água, onde um ribeiro, afluente da ribeira principal, acabou por transbordar depois de uma passagem hidráulica ter ficado obstruída.

Foi um ribeiro, afluente da ribeira principal, situado numa zona mais elevada. A passagem hidráulica ficou entupida e a água acabou por descer pela estrada, atingindo quatro habitações Jorge Santos, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava

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Segundo Jorge Santos, três das quatro habitações foram directamente afectadas, obrigando os respectivos moradores a procurar abrigo junto de familiares. "São três famílias directamente afectadas, uma vez que a quarta habitação não sofreu danos tão significativos. As três famílias tiveram de sair das suas casas", adiantou, esclarecendo que, para já, não existe necessidade de assegurar alojamento alternativo.

Apesar dos estragos, o presidente da autarquia garantiu que não há registo de feridos.

Foi também registada uma habitação inundada no Lugar da Serra, no Campanário. Por precaução, foi evacuado o estabelecimento Continente, na Meia Légua.

Entretanto, os serviços municipais já estão no terreno a acompanhar as ocorrências e a preparar os trabalhos de limpeza e desobstrução das vias afectadas. "Estamos neste momento no local, juntamente com o Serviço Municipal de Protecção Civil e os bombeiros municipais. Estão também a chegar as máquinas necessárias para iniciarmos os trabalhos de remoção dos materiais que obstruem a estrada", sublinhou.