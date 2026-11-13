PCP propõe apoio extraordinário para enfrentar crise habitacional na Madeira
Iniciativa de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 prevê um programa de promoção de habitação, perante uma lista de cerca de seis mil famílias à espera de casa social
O PCP apresentou na Assembleia da República uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 com vista à criação de um apoio extraordinário para reforçar a promoção de habitação na Madeira. Em nota de imprensa divulgada hoje, a estrutura regional do partido considera que a Região Autónoma enfrenta uma grave crise habitacional, com cerca de seis mil famílias a aguardar pela atribuição de habitação social.
A iniciativa pretende que o Governo da República programe, durante 2026, os investimentos necessários à criação de um programa específico para responder às carências habitacionais da Região, tendo em conta o défice existente e a insuficiência das respostas actualmente disponíveis.
Entre as medidas propostas está a definição de uma estratégia de promoção de habitação, acompanhada da identificação dos meios financeiros necessários e das respectivas fontes de financiamento.
O PCP defende também a mobilização do património habitacional público da Administração Central, Regional e Local, mediante concordância das entidades envolvidas, para disponibilização de casas em regime de renda apoiada ou condicionada.
A proposta inclui ainda a criação de linhas de apoio à manutenção e conservação do parque habitacional público regional, o seu alargamento através da construção de novas habitações e o apoio à reabilitação do edificado habitacional e do tecido urbano consolidado.
Estão igualmente previstos dois subprogramas específicos: um para a requalificação de habitações sem infra-estruturas básicas pertencentes a agregados familiares de baixos rendimentos e outro de apoio às cooperativas de habitação e à autoconstrução.
Recomendação de 2019 continua por concretizar
O PCP recorda que, em 2019, a Assembleia da República recomendou ao Governo da República que, no respeito pela Autonomia Regional, promovesse, através do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) e em cooperação com o Governo Regional, um programa extraordinário de promoção de habitação na Madeira.
Segundo o partido, essa recomendação permanece por concretizar, apesar das necessidades habitacionais da Região. Além das cerca de seis mil famílias que aguardam habitação social, o PCP aponta a existência de milhares de outras pessoas em situações de grave carência habitacional.
Com esta proposta, o partido pretende avançar com uma resposta que considera necessária para enfrentar as insuficiências do sector e garantir condições de vida dignas às famílias madeirenses.