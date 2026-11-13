Polícia britânica abre inquérito a David Walliams por denúncias de "crimes sexuais graves"

A polícia britânica anunciou hoje que está a investigar o ator e escritor de livros infantis David Walliams por alegados "crimes sexuais graves", depois de ter sido noticiado que o autor usou a sua fama para aliciar jovens.

A Polícia Metropolitana de Londres declarou ter recebido várias denúncias de abusos cometidos por David Walliams no passado, na sequência de uma investigação conjunta levada a cabo pela ITV News e pelo jornal The Guardian, divulgada na passada terça-feira, mas esclareceu que está a investigar alegações diferentes das divulgadas pelos órgãos de informação, embora vá analisar as reportagens em busca de indícios de outros crimes.

A investigação da ITV News e do The Guardian reuniu testemunhos de 30 pessoas que relataram experiências pessoais ou comportamentos que presenciaram, envolvendo o antigo jurado do programa televisivo "Britain's Got Talent", que nega todas as acusações.

Entre as denunciantes estão duas mulheres, atualmente na casa dos 30 anos, que dizem ter conhecido David Walliams quando tinham apenas 15 anos, afirmando ter sido vítimas de um processo de aliciamento sexual ('grooming'), cujas consequências continuam a sentir quase duas décadas depois.

Outras mulheres, incluindo jovens modelos e admiradoras que tinham entre 17 e 22 anos à época dos acontecimentos, relataram ter recebido "mensagens inesperadas" do comediante através das redes sociais.

David Walliams, de 55 anos, é também acusado de ter abusado da sua posição para procurar relacionamentos com mulheres ligadas ao programa "Britain's Got Talent" e à editora HarperCollins, responsável pela publicação dos seus livros infantis, onde manteve uma relação sexual com uma funcionária de categoria hierárquica inferior.

Segundo o The Guardian, os jornalistas analisaram mensagens eletrónicas, comunicações nas redes sociais, apontamentos da época e artigos de imprensa para documentar as denúncias, que abrangem vários anos da carreira do comediante, desde o sucesso da série "Little Britain".

As acusações só puderam ser divulgadas depois de um tribunal britânico ter rejeitado uma tentativa de David Walliams de impedir a sua publicação.

Numa carta enviada aos jornalistas do The Guardian e da ITV News, Walliams rejeitou as acusações, embora tenha admitido que, por vezes, se comportou de forma irrefletida com pessoas com quem manteve relações sexuais ocasionais.

"Não sou um predador sexual. Não violei a lei, mas estou devastado por algumas das mulheres que conheci há 10 ou 20 anos expressarem agora mágoa ou indignação em relação a mim", escreveu.

O comediante negou igualmente ter abusado da sua posição de poder, assim como as acusações de assédio sexual e comportamento inadequado no local de trabalho.

Em dezembro de 2025, a HarperCollins anunciou que deixaria de publicar novos livros de David Walliams, um dos seus autores de maior sucesso, na sequência de alegações de assédio sexual. Em setembro deste ano, a editora anunciou o rompimento total com o escritor.

Em 2022, David Walliams já estivera envolvido numa polémica que levou à sua saída do júri do programa "Britain's Got Talent", após a divulgação de comentários pejorativos e de natureza sexual que fizera sobre uma concorrente, em 2020.

Conhecido pela série de comédia da BBC "Little Britain" e pela participação durante uma década no júri de "Britain's Got Talent", David Walliams é também um dos autores britânicos de literatura infantil de maior sucesso, com mais de 50 milhões de exemplares vendidos e obras traduzidas em mais de 50 línguas, segundo a publicação especializada The Bookseller.

O escritor e humorista, nascido em Inglaterra em 1971, foi condecorado pela Coroa britânica em 2017, e é autor de mais de 40 livros, entre os quais "Avozinha Gangster", "Doutora Tiradentes", "Pai Sarilho" e "Campeão de Saias", publicados em Portugal pela Porto Editora.

Desde que o caso foi noticiado, Walliams não voltou a manifestar-se. A polícia, por seu lado, incentivou eventuais vítimas a entrarem em contacto com as autoridades.

"Sabemos que denunciar casos desta natureza pode ser algo intimidante, mas os agentes especializados da polícia estão disponíveis para oferecer apoio, responder a perguntas e orientar ao longo de todo o processo", disse o superintendente da investigação, Mike Cagney.